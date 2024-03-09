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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır. Terör Devleti olan İsrail, Batı'nın desteğini arkasına alarak... 09.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-09T12:01+0300
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
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recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır

12:01 09.03.2024 (güncellendi: 12:32 09.03.2024)
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.03.2024
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gazze’de yaşananlar artık tahammül sınırını aşmıştır. Terör Devleti olan İsrail, Batı'nın desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım politikası uygulamaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Haliç Üniversitesi Konferans Salonu'nda İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
Sayın Başkan, kıymetli üyeler, sevgili genç kardeşlerim, sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Vakfımızın saygı değer yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemizin en köklü güçlü geleneğe sahip teşekküllerinin başında İlim Yayma geliyor. Vakfımız ulu bir çınar misali ilim ve hizmet yolcularını kuşatmaya devam ediyor.
Vakfımız yarım asırdan fazla süredir çalışıyor. Memleket dahilinde ilim yaymayı teşvik için koşturan tüm vakıf mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Edebiyete ulaşan vakıf insanlarımızı hürmetle yad ediyorum. 4 yıl önce kaybettiğimiz dava arkadaşımız emektarlarından Yücel Çelikbilek'i özellikle şükranla anmak istiyorum. Allah'ın izniyle bu ocak tütmeye devam ettikçe, vakfımız emektarlarının amel defteri kapanmayacaktır.
Biz de iyilik neferlerini hiçbir zaman unutmayacağız. Elbette bunu yaparken minnet borcumuzu vakfımızı çok daha ileriye taşıyarak ödeyeceğiz. Daha fazla öğrenciye destek vereceğiz.
Ortaöğretimden başlayarak ihtyaç sahibi evlatlarımızın yanında olacağız. İlim hazinemizin zenginleşmesini sağlayacağız. Vatana millete faydalı evlatlar yetiştirmek vizyonuyla çalışan her bir çalışana teşekkür ediyorum. Milletimiz yetki verdikçe bizler de sizlerin daima yanında olacağız. Yeter ki sizler davasına sadık kuşakların yetişmesi için emek vermeye devam edin. Sağına soluna bakmadan ben varım diyen bir gençlik için çaba gösterin. Gerisi sadece bir zaman meselesidir.
Bugüne kadar İsrail'in doğrudan sivilleri hedef alan saldırıları sonucunda 32 binden fazla Filistinli şehit oldu, 72 binden fazla Filistinli ise yaralandı.
Gazze'de yaşananlar artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Terör Devleti olan İsrail, Batı'nın desteğini arkasına alarak Filistinli kardeşlerimize yönelik soykırım politikası uygulamaktadır.
Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, günümüzün Nazileri olarak isimlerini modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. Bu katliamcıların Uluslararası Hukukta hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz. 155 günde gerçekten yüreklerimizi dağlayan bir insan olarak yüzümüzü kızartan pek çok hadiseyle karşılaştık.
Netanyahu günümüzün Nazi canisi. Adalete hesap vermesi için gerekeni yapıyoruz.
Tayyip Erdoğan 15 sene önce katillerin yüzlerine karşı 'one minute' diye haykırırken nerede duruyorsa bugün de aynı yerde durmaktadır.
Netanyahu ve yönetimi, Gazze'de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler, Mussolini ve Stalin'in yanına ekletmişlerdir.
Mısır makamlarıyla son dönemde gelişen ilişkilerimizi, Gazze'ye yardımların ulaştırılması için kullandık.
Hamas'ın liderleriyle çok açık, net, her şeyi rahatlıkla konuşup onların arkasında dimdik duran bir ülke Türkiye
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