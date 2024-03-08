https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-bu-bir-final-yasanin-verdigi-yetkiyle-bu-secim-benim-son-secimim-1081527879.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T21:22+0300
2024-03-08T21:22+0300
2024-03-08T21:54+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081449370_0:170:3036:1878_1920x0_80_0_0_4da8df8b51caf75f603af7414d11714d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/03/06/1081449370_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_def1d4fa60aba3747b7505bf869e3dc8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim
21:22 08.03.2024 (güncellendi: 21:54 08.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.