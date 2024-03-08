https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-benim-icin-bu-bir-final-yasanin-verdigi-yetkiyle-bu-secim-benim-son-secimim-1081527879.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T21:22+0300

2024-03-08T21:22+0300

2024-03-08T21:54+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki TÜGVA Gençlik Buluşması öncesi TÜGVA'nın 81 il temsilcisi ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Benim için bu bir final, yasanın verdiği yetkiyle bu seçim benim son seçimim, çıkacak netice benden sonra gelecek kardeşlerim için bir emanetin devri olacak" dedi.

türkiye

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan