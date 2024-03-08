https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1081528327.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T21:31+0300
2024-03-08T21:31+0300
2024-03-08T21:31+0300
ukrayna krizi
türkiye
recep tayyip erdoğan
ukrayna
vladimir zelenskiy
istanbul
görüşme
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edilmişti.Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te de Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1081497031.html
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türkiye, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy, istanbul, görüşme
türkiye, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy, istanbul, görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edilmişti.
Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te de Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.