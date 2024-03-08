https://sputniknews.com.tr/20240308/cumhurbaskani-erdogan-zelenskiy-ile-bir-araya-geldi-1081528327.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T21:31+0300

2024-03-08T21:31+0300

2024-03-08T21:31+0300

ukrayna krizi

türkiye

recep tayyip erdoğan

ukrayna

vladimir zelenskiy

istanbul

görüşme

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy arasındaki görüşme, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde basına kapalı şekilde gerçekleştirildi.Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, resmi ziyaret kapsamında bugün öğle saatlerinde İstanbul'a gelmişti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edilmişti.Zelenskiy, 7 Temmuz 2023'te de Türkiye'ye gelmiş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşmüştü.

https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1081497031.html

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türkiye, recep tayyip erdoğan, ukrayna, vladimir zelenskiy, istanbul, görüşme