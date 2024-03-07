https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1081497031.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek

Sputnik Türkiye

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T22:49+0300

2024-03-07T22:49+0300

2024-03-07T22:49+0300

ukrayna krizi

ukrayna

vladimir zelenskiy

türkiye

recep tayyip erdoğan

ziyaret

tahıl anlaşması

ukrayna krizi

türkiye-ukrayna ilişkileri

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi.Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği ifade edildi.

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ukrayna, vladimir zelenskiy, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, tahıl anlaşması, ukrayna krizi, türkiye-ukrayna ilişkileri