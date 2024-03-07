https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-devlet-baskani-zelenskiy-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1081497031.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
Sputnik Türkiye
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T22:49+0300
2024-03-07T22:49+0300
2024-03-07T22:49+0300
ukrayna krizi
ukrayna
vladimir zelenskiy
türkiye
recep tayyip erdoğan
ziyaret
tahıl anlaşması
ukrayna krizi
türkiye-ukrayna ilişkileri
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi.Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20240307/zaharova-sandu-hukuku-siyasi-bir-baski-araci-olarak-kullanip-gutsulu-tehdit-ediyor-1081495733.html
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ukrayna, vladimir zelenskiy, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, tahıl anlaşması, ukrayna krizi, türkiye-ukrayna ilişkileri
ukrayna, vladimir zelenskiy, türkiye, recep tayyip erdoğan, ziyaret, tahıl anlaşması, ukrayna krizi, türkiye-ukrayna ilişkileri
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'yi ziyaret edecek
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in yarın Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı X'ten yapılan duyuruda, ziyaret kapsamında Ukrayna'daki krizin seyrinin, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durumun ve bölgede kalıcı barış arayışlarına ilişkin konuların ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı ifade edildi.
Açıklamada ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy arasında Türkiye ve Ukrayna ilişkilerinin de görüşüleceği ifade edildi.