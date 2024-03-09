https://sputniknews.com.tr/20240309/bakan-yerlikaya-30-ilde-fetoye-yonelik-kiskac-10-operasyonlarinda-91-supheli-yakalandi-1081533983.html

Bakan Yerlikaya: 30 ilde FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya: 30 ilde FETÖ’ye yönelik 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "30 ilde 5 gündür FETÖ’ye yönelik devam eden 'Kıskaç-10' operasyonlarında 91 şüpheli yakalandı" dedi. 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T10:42+0300

2024-03-09T10:42+0300

2024-03-09T11:09+0300

türkiye

ali yerlikaya

fetö

operasyon

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen "Kıskaç-10" operasyonlarında 91 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Aydın, Van, Mersin, Edirne, İzmir, Antalya, Kütahya, Bursa, Samsun, Kayseri, Sivas, Denizli, Konya, Diyarbakır, Tekirdağ, Gaziantep, Isparta, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Mardin, Ağrı, Şırnak, Hatay, Eskişehir, Çanakkale, Manisa ve Afyonkarahisar’da FETÖ'ye yönelik 5 gündür eş zamanlı olarak operasyonlar düzenlendiğini bildiren Yerlikaya, 91 şüphelinin yakalandığını belirtti.Örgütün sözde askeri mahrem yapılanması, emniyet mahrem yapılanması ve güncel yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilere ilişkin bilgi veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

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