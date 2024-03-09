https://sputniknews.com.tr/20240309/istanbulda-mahzen-7-operasyonu-organize-suc-orgutu-cokertildi-1081531756.html

İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: 'Organize suç örgütü çökertildi'

İstanbul'da 'Mahzen-7' operasyonu: 'Organize suç örgütü çökertildi'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da düzenlenen “Mahzen-7” Operasyonları'nda 'elebaşılığını' "Memocan" lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda... 09.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-09T09:00+0300

2024-03-09T09:00+0300

2024-03-09T09:00+0300

türkiye

ali yerlikaya

emniyet genel müdürlüğü (egm)

çete

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"nda aralarında elebaşı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 şüphelinin gözaltına alındığını, organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu, Ümraniye, Ataşehir ve Üsküdar ilçelerinde organize suç örgütü üyelerinin yasa dışı faaliyet gösterdikleri tespit edildi.Şüphelilerin "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "mala zarar verme (ikamet ve iş yerlerini kurşunlama)", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma", "silahlı tehdit" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri belirlendi.Ekiplerce düzenlenen "Mahzen-7 Operasyonu"da aralarında örgütün elebaşı "Memocan" lakaplı Muhammed Uray'ın da bulunduğu 27 zanlı gözaltına alındı.Yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, uyuşturucu madde, 2 hassas terazi ile çok miktarda para ele geçirildi.Yerlikaya, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240308/yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-cuneyt-dizdaroglunun-yaptigi-suc-orgutu-cokertildi-1081501990.html

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ali yerlikaya, emniyet genel müdürlüğü (egm), çete