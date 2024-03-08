Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
10 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:43
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Kırım’da terör örgütü hücresi çökertildi
18:15
2 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:24
1 dk
SESLİ HABER
ABD’den Yemen saldırısı açıklaması: Meşru müdafaa
18:36
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna bir haftada 3 Abrams tankı kaybetti
19:27
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Gabriel Garcia Marquez’in yok edilmesini istediği roman yayımlandı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20240308/yerlikaya-duyurdu-elebasiligini-cuneyt-dizdaroglunun-yaptigi-suc-orgutu-cokertildi-1081501990.html
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 Operasyonu'nda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-08T08:27+0300
2024-03-08T09:00+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4894adb37590fbf67449894e74c12bc8.jpg
https://sputniknews.com.tr/20240308/trafik-kazasi-sonrasi-oglu-ile-kacan-eylem-tokun-abdye-gittigi-ortaya-cikti-cezasi-ne-olacak-1081501803.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/02/1079264335_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_55178658830f5f3a9807675123e0f24a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ali yerlikaya, operasyon
ali yerlikaya, operasyon

Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi

08:27 08.03.2024 (güncellendi: 09:00 08.03.2024)
© AAİsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon
İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
© AA
Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 Operasyonu'nda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.
Eylem Tok - Sputnik Türkiye, 1920, 08.03.2024
TÜRKİYE
Trafik kazası sonrası oğlu ile kaçan Eylem Tok'un ABD'ye gittiği ortaya çıktı: Cezası ne olacak?
08:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала