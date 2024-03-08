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Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 Operasyonu'nda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün... 08.03.2024, Sputnik Türkiye
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ali yerlikaya, operasyon
Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi
08:27 08.03.2024 (güncellendi: 09:00 08.03.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 Operasyonu'nda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.