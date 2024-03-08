Yerlikaya duyurdu: Elebaşılığını Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı suç örgütü çökertildi

© AA İsrail istihbaratına yönelik 2021'den bu yana 4'üncü operasyon © AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova'da düzenlenen Mahzen-6 Operasyonu'nda elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.