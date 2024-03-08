https://sputniknews.com.tr/20240308/trafik-kazasi-sonrasi-oglu-ile-kacan-eylem-tokun-abdye-gittigi-ortaya-cikti-cezasi-ne-olacak-1081501803.html

Trafik kazası sonrası oğlu ile kaçan Eylem Tok'un ABD'ye gittiği ortaya çıktı: Cezası ne olacak?

Trafik kazası sonrası oğlu ile kaçan Eylem Tok'un ABD'ye gittiği ortaya çıktı: Cezası ne olacak?

Sputnik Türkiye

Eylem Tok ve trafik kazasında bir kişiyi öldüren oğlunun, Mısır’dan ABD'ye kaçtıkları öğrenildi. Diğer yandan hukukçular ‘Suçluyu kayırma' suçunun “Suçun... 08.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-08T08:22+0300

2024-03-08T08:22+0300

2024-03-08T08:22+0300

türkiye

ceza

eylem tok

kaza

trafik kazası

ölüm

eyüpsultan

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18 yaşından küçük ve ehliyetsiz çocuğun bir kişinin ölümüne sebep olduğu trafik kazasının ardından onu yurtdışına kaçıran ebeveyni Eylem Tok hakkında tutuklama kararı verildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu konuda yaptığı bilgilendirmede Tok ve oğlunun, Mısır’dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının tespit edildiğini kaydetti."Bugün yine olsa yine aynı şeyi yaparım. Adil yargılama olacaksa gelirim. Oğlum, 17 yaşında pırıl pırıl bir çocuk" açıklaması yapan Eylem Tok ve oğlu T.C. için açıklama yapan Tunç, ‘Suçluyu Kayırma’ suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verildiğini hatırlatarak "Adı geçenlerin ABD’den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir" dedi.17 yaşındaki sürücü T.C.’nin annesi Eylem Tok tarafından yurt dışına kaçırılmasının ardından “cezasızlık” tartışması başladı. 'Suçluyu kayırma' suçundaki “Suçun üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz” maddesini tartışmaya açan olayda hukukçular, “Hem çocuk hem de annesi için olası kast ile insan öldürme hükümlerinin uygulanması gerekir” dedi.Akıllara Cem Garipoğlu'nu saklayan babanın ceza almaması geldiEylem Tok’un oğlunu Mısır’a kaçırması, 2009 yılında işlenen Münevver Karabulut cinayetini akıllara getirdi. Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu, babası Mehmet Nida Garipoğlu ve amcası Hayyam Garipoğlu tarafından 197 gün saklanmıştı. Mahkeme, baba Garipoğlu hakkında oğlunu kaçırmasına rağmen ceza tayinine yer olmadığına karar vermiş, amca Garipoğlu ise alt sınırdan uzaklaşılarak 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmıştı.Hukukçular ne diyor? Eylem Tok'un cezası ne olacak?Konuyla ilgili açıklama yapan ceza hukukçusu Prof. Dr. Adem Sözüer, “Olayda annenin iki fiili gündeme gelir. Birincisi, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme. Altı aydan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer suç ise ‘Suçluyu kayırma’ suçudur. Bu suçun üstsoy, altsoy, eş veya kardeş tarafından işlenmesi halinde, cezaya hükmolunmaz. Anneye bu nedenle ceza verilmez. Kanun koyucu, anne veya babanın suçlu da olsa çocuklarını korumak istemelerini, doğal hal olarak görmüş" ifadelerini kullanırken; hukukçu Dr. Rezan Epözdemir ise “Bu düzenleme suç işleyen kişinin adaletten kaçması ve saklanması için anne, baba, eş kardeşe şahsi cezasızlık sebebi öngörerek, bu akrabalara adeta yakınlarınızı kaçırın ve adalete teslim etmeyin denmektedir. Bu da hukukun temel evrensel prensipleriyle bağdaşmaz. TCK m 283/1’in cezasının caydırıcılığı sağlayacak şekilde artırılması ve yakın akrabalar için düzenlenen cezasızlık sebebinin ortadan kaldırılması gerekir" dedi.Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Demirbaş da şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-ogluyla-misira-kacan-eylem-tok-yine-olsa-ayni-seyi-yaparim-oglum-piril-piril-1081473553.html

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