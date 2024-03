https://sputniknews.com.tr/20240307/trafik-kazasi-sonrasi-ogluyla-misira-kacan-eylem-tok-yine-olsa-ayni-seyi-yaparim-oglum-piril-piril-1081473553.html

Trafik kazası sonrası oğluyla Mısır'a kaçan Eylem Tok: Yine olsa aynı şeyi yaparım oğlum pırıl pırıl

Eyüpsultan'da emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C'nin annesi... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

Son olarak 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü T.C ve annesi ünlü yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Basına, kaçtığı yurt dışından açıklama yaparak kamuoyundan tepki çeken cümleler kuran Eylem Tok, oğlunu kaçırmadığını öne sürdü. Aynı şeyi bugün olsa yine yapacağını söyleyen Eylem Tok, oğlunun pırıl pırıl bir çocuk olduğunu iddia etti.'Kaçırmak falan yok, benim oğlum pırıl pırıl bir çocuk'Eylem Tok, "Bu bir kaza, kaçırmak falan yok. 17 yaşındaki pırıl pırıl bir çocuk var, ben bir anneyim. Bugün olsa yine yaparım, yaralıları bilmiyorum, kim olduklarını bilmiyorum. Onu ben korumak zorundayım. Ben gittiğimde de zaten hiçbir zaman tam anlamında varmadım. Gittiğimde çocuklar vardı, çocukları aldım. Oldukları siteye götürdüm. Herhangi bir şekilde kaçacağım bir şey yok. Ben diyorum ki ortada sıcak bir konu var, aileler yanıyor büyük bir ateş var. Biraz hafiflesin yani kana kan olmasın." dedi.'Bir ölü olduğunu bilmiyordum'Tok'a bu kez de, "Çıkma sebebiniz nedir Mısır’a?" diye soruldu. Yazar Tok ise, "Asla ve asla çıkarken bir ölü olduğunu bilmiyordum, bilsem çıkar mıyım?" ifadelerini kullandı.'Her an dönebilirim ama çocuğumun adil yargılanmasını istiyorum'Star Ana Haber'e konuşan Eylem Tok son olarak, "Ne zaman dönmeyi düşünüyorsunuz Türkiye’ye oğlunuzla beraber?" sorusuna ise anlamsız bir yanıt verdi.Bir bebeği babasız bırakan oğlunu Mısır'a kaçıran Tok, "Ben her an dönebilirim, şu anda da dönebilirim. Sadece ben çocuğumun güvende olmasını ve adil bir şekilde yargılanmasını istiyorum. Ülke bana desin ki ‘kana kan yok, çocuğa karşı bir şey yapmayacağız. Adalet yerini bulacak." şeklinde konuştu.

