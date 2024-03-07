https://sputniknews.com.tr/20240307/ukrayna-abd-tanki-mezarligina-donustu-1081476242.html

'Ukrayna, ABD tankı mezarlığına dönüştü'

'Ukrayna, ABD tankı mezarlığına dönüştü'

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun bir haftadan kısa bir sürede 3 Abrams tankını imha etmesi, ABD'de bu tankların imkan ve kabiliyetlerinin sorgulanmasına yol açtı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T12:06+0300

2024-03-07T12:06+0300

2024-03-07T12:06+0300

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rus ordusu

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ABD'de yayınlanan National Interest (NI) dergisi yazarlarından Peter Suciu, Ukrayna'da imha edilen ABD yapımı M1 Abrams tanklarının sayısındaki artışın bu tankların diğer savaş araçlarından hiçbir açıdan daha iyi olmadığını gösterdiğini belirtti.Ukrayna ordusunun bir haftadan daha kısa süre içinde 3 Abrams tankı kaybettiğine dikkat çeken Suciu, ABD'li yetkililerin, Amerikan tanklarının muharebe sahasındaki sözde belirleyici rolüne ilişkin cesur açıklamalarına rağmen, bu araçların yüksek beklentileri karşılayamadığını vurguladı.Suciu, Ukraynalıların Sovyet askeri teçhizatına çok alıştığını, bu yüzden Batı tanklarına hızlı bir şekilde hakim olamadıklarını da kaydetti.Abrams tanklarının Ukrayna ordusunun diğer askeri teçhizatı gibi yanacağını belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'un sözlerine katıldığını söyleyen NI yazarı, "Ukrayna, tank mezarlığına dönüştü ve 3 Abrams tankı bu mezarlıktaki yeni cenazeler oldu. Onlar da, şimdiye kadar ki binlerce tank gibi yandı" ifadelerini kullandı.Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı propagandasının ABD yapımı Abrams tanklarının kabiliyetlerinin abartılmasına yol açtığını ve Rus ordusunun bunu bizzat ortaya koyduğunu vurgulamıştı.Ukrayna komutanlığının Avdeyevka istikametinde en az 5 Abrams tankı konuşlandırdığına, bunlardan 3'ünün halihazırda imha edildiğine dikkat çeken Puşilin, Abrams tanklarıyla ilgili durumun bu tankların faydasız olduğu veya tehdit yaratmadığı anlamına gelmediğini de belirterek "Elbette tehdit yaratıyorlar. Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu tür meydan okumalarla başa çıkabileceğini her seferinde bir kez daha gösteriyor" demişti.ABD'nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev'e gönderdiği ve Kiev'in Avdeyevka istikametinde kullanmaya başladığı Abrams tanklarının ilki 26 Şubat, ikincisi 3 Mart, üçüncüsü de 4 Mart'ta imha edilmişti. Ukrayna ordusunun bölgede 2 Abrams tankı daha bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240306/dhc-lideri-pusilin-bati-abd-yapimi-abrams-tanklarini-gozunde-buyuttu-1081429784.html

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