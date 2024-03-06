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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rusya-savunma-bakanligi-avdeyevka-istikametinde-ucuncu-abrams-tankinin-imha-edildigini-dogruladi-1081445437.html
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka istikametinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka istikametinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini doğruladı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönünde üçüncü Abrams tankının Rus T-72B3 tankının mürettebatı tarafından ilk atışta imha edildiğini doğruladı. 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T17:15+0300
2024-03-06T17:15+0300
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askeri operasyon
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Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, bu zaman diliminde Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak bin 125’e yakın askerini kaybettiğini bildirdi.Açıklamaya göre Rus Batı Askeri Grubu Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) de bir yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatına atış kayıpları verdirdi, ayrıca Harkov bölgesindeki Sinkovka yerleşiminde ve DHC’nin Ternı bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 165’ye yakın asker, bir tank ve 3 otomobil kaybetti.Donetsk istikametinde ise Güney Askeri Grubu birlikleri yoğun çatışmalara girerek ön cephede daha avantajlı mevzileri ele geçirdi, DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, Rus askerleri ayrıca DHC’nin Novomihaykovka ve Perşe Travnya yerleşimlerinde Ukrayna güçlerinin 2 karşı saldırısını püskürttü.Düşmanın bu istikametteki kayıpları 260’a yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 zırhlı muharebe aracı, 14 otomobil, bir Msta-B obüsü ve 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti, bununla birlikte Ukrayna ordusunun 3 mühimmat deposu da imha edildi.Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sayesinde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 4 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusunun DHC’nin toplam 5 yerleşim bölgesinde gerçekleştirdiği 3 saldırısının ve 9 karşı saldırı girişiminin püskürtüldüğü, düşmanın bu istikamette 460’a yakın asker, biri Abrams olmak üzere 2 tank, bir Buk uçaksavar füze sistemi, 4 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybettiği vurgulandı.Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin yoğun çatışmalara girerek taktik konumlarını iyileştirdiği ve DHC’nin Mirnoye ve Ugledar yerleşim bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurduğu, düşman kayıplarının 210’a yakın asker, 2 tank, 3 otomobil, bir Strela-10 uçaksavar füze sistemi olduğu, ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.Herson bölgesinde Dnepr Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye bölgesinin 2, Herson bölgesinin 2 ve Dnepropetrovsk bölgesinşn bir yerleşim bölgesinde düşmana ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 30’a yakın asker ve 2 otomobil kaybettiğinin altı çizildi.Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 113 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra Dnepropetrovsk bölgesinde Lozovatka Havalimanı’nda ve Hmelnitskaya bölgesinde Starokonstantinov Havalimanı’nda teçhizat, ayrıca mühimmat ve yakıt depoları, Donetsk taktik grubunun mühimmat deposu vuruldu.Açıklamaya göre hava savunma kuvvetleri ise son bir günde 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, ayrıca ilk kez Fransız yapımı bir AASM Hammer güdümlü hava bombası düşürdü.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-tanki-ilk-atista-abramsi-imha-etti-1081440372.html
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rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, avdeyevka, ukrayna ordusu, lugansk
rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, askeri operasyon, donetsk, avdeyevka, ukrayna ordusu, lugansk

Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka istikametinde üçüncü Abrams tankının imha edildiğini doğruladı

17:15 06.03.2024
© Sputnik / Наталья СеливерстоваRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Rusya Savunma Bakanlığı, Avdeyevka yönünde üçüncü Abrams tankının Rus T-72B3 tankının mürettebatı tarafından ilk atışta imha edildiğini doğruladı.
Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyonun son 24 saatine ilişkin güncel bilgileri paylaşan Rusya Savunma Bakanlığı, bu zaman diliminde Ukrayna ordusunun ölü ve yaralı olarak bin 125’e yakın askerini kaybettiğini bildirdi.
Açıklamaya göre Rus Batı Askeri Grubu Kupyansk istikametinde taktik konumunu iyileştirerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) 2, Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin (LHC) de bir yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatına atış kayıpları verdirdi, ayrıca Harkov bölgesindeki Sinkovka yerleşiminde ve DHC’nin Ternı bölgesinde Ukrayna ordusunun 3 karşı saldırısını püskürttü.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bu istikamette 165’ye yakın asker, bir tank ve 3 otomobil kaybetti.
Donetsk istikametinde ise Güney Askeri Grubu birlikleri yoğun çatışmalara girerek ön cephede daha avantajlı mevzileri ele geçirdi, DHC’nin 6 yerleşim bölgesinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurdu, Rus askerleri ayrıca DHC’nin Novomihaykovka ve Perşe Travnya yerleşimlerinde Ukrayna güçlerinin 2 karşı saldırısını püskürttü.
Düşmanın bu istikametteki kayıpları 260’a yakın asker, 2 tank, 2 zırhlı personel taşıyıcısı, 2 zırhlı muharebe aracı, 14 otomobil, bir Msta-B obüsü ve 2 Gvozdika kundağı motorlu topçu sistemi olarak gerçekleşti, bununla birlikte Ukrayna ordusunun 3 mühimmat deposu da imha edildi.
Avdeyevka istikametinde Merkez Askeri Grubu birliklerinin koordineli eylemleri sayesinde daha avantajlı hat ve mevzileri ele geçirdiklerine ve DHC’nin 4 yerleşim bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin insan gücü ve teçhizatını vurduklarına dikkat çekilen açıklamada, ayrıca Ukrayna ordusunun DHC’nin toplam 5 yerleşim bölgesinde gerçekleştirdiği 3 saldırısının ve 9 karşı saldırı girişiminin püskürtüldüğü, düşmanın bu istikamette 460’a yakın asker, biri Abrams olmak üzere 2 tank, bir Buk uçaksavar füze sistemi, 4 zırhlı piyade aracı, 2 zırhlı muharebe aracı ve 5 otomobil kaybettiği vurgulandı.
Açıklamada, Güney Donetsk istikametinde etkili olan Doğu Askeri Grubu askerlerinin yoğun çatışmalara girerek taktik konumlarını iyileştirdiği ve DHC’nin Mirnoye ve Ugledar yerleşim bölgelerinde düşmanın insan gücü ve teçhizatını vurduğu, düşman kayıplarının 210’a yakın asker, 2 tank, 3 otomobil, bir Strela-10 uçaksavar füze sistemi olduğu, ayrıca Ukrayna ordusuna ait bir mühimmat deposunun imha edildiği kaydedildi.
Herson bölgesinde Dnepr Askeri Grubu birliklerinin Zaporojye bölgesinin 2, Herson bölgesinin 2 ve Dnepropetrovsk bölgesinşn bir yerleşim bölgesinde düşmana ağır kayıplar verdiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin bu istikamette 30’a yakın asker ve 2 otomobil kaybettiğinin altı çizildi.
Açıklamaya göre Rus Silahlı Kuvvetleri grubuna ait taktik uçaklar, insansız hava araçları (İHA), füze ve topçu birlikleri tarafından Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin 113 bölgede konuşlanan insan gücü ve askeri teçhizatının yanı sıra Dnepropetrovsk bölgesinde Lozovatka Havalimanı’nda ve Hmelnitskaya bölgesinde Starokonstantinov Havalimanı’nda teçhizat, ayrıca mühimmat ve yakıt depoları, Donetsk taktik grubunun mühimmat deposu vuruldu.
Açıklamaya göre hava savunma kuvvetleri ise son bir günde 9 adet ABD yapımı HIMARS füzesi, ayrıca ilk kez Fransız yapımı bir AASM Hammer güdümlü hava bombası düşürdü.
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
Ukrayna krizi
Rus tankı ilk atışta Abrams’ı imha etti
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