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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240306/rus-tanki-ilk-atista-abramsi-imha-etti-1081440372.html
Rus tankı ilk atışta Abrams’ı imha etti
Rus tankı ilk atışta Abrams’ı imha etti
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan birimlerinden birinin komutanı, Avdeyevka yakınlarında bir ABD yapımı Abrams tankının... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T15:15+0300
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Sputnik’e konuşan Rus komutan, “Tank düellosu sırasında T-72B3 tankının mürettebatı, göklere çıkarılan Amerikan Abrams’ı ilk atışta yok etti” dedi.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, iki Abrams tankının yok edildiğini duyurmuştu.Kursk şehrinde Ukrayna’nın yeni İHA saldırısı engellendiKursk Valisi Starovoyt, Rus hava savunma güçlerinin Kursk şehri yakınında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının tespit edilerek yok edildiğini belirtti.Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Kurs yakınında Ukrayna’nın uçak tipi İHA’sı vuruldu. Hava savunma askerlerimize teşekkürler” diye yazdı.Daha önce Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgenin Jeleznogorsk ilçesindeki bir yakıt deposuna İHA saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Depoda yangın çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240306/dhc-lideri-pusilin-bati-abd-yapimi-abrams-tanklarini-gozunde-buyuttu-1081429784.html
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Rus tankı ilk atışta Abrams’ı imha etti

15:15 06.03.2024
© AFP 2023 / ADRIAN DENNISAbrams
Abrams - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
© AFP 2023 / ADRIAN DENNIS
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Rus ordusunun, Ukrayna’daki özel askeri harekat bölgesinde görev yapan birimlerinden birinin komutanı, Avdeyevka yakınlarında bir ABD yapımı Abrams tankının daha imha edildiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Rus komutan, “Tank düellosu sırasında T-72B3 tankının mürettebatı, göklere çıkarılan Amerikan Abrams’ı ilk atışta yok etti” dedi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, iki Abrams tankının yok edildiğini duyurmuştu.

Kursk şehrinde Ukrayna’nın yeni İHA saldırısı engellendi

Kursk Valisi Starovoyt, Rus hava savunma güçlerinin Kursk şehri yakınında Ukrayna ordusuna ait bir insansız hava aracının tespit edilerek yok edildiğini belirtti.
Kursk Valisi Roman Starovoyt, Telegram paylaşımında, “Kurs yakınında Ukrayna’nın uçak tipi İHA’sı vuruldu. Hava savunma askerlerimize teşekkürler” diye yazdı.
Daha önce Starovoyt, Ukrayna ordusunun bölgenin Jeleznogorsk ilçesindeki bir yakıt deposuna İHA saldırısı düzenlediğini bildirmişti. Depoda yangın çıkmıştı.
Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
Ukrayna krizi
DHC lideri Puşilin: Batı, ABD yapımı Abrams tanklarını gözünde büyüttü
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