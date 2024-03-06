https://sputniknews.com.tr/20240306/dhc-lideri-pusilin-bati-abd-yapimi-abrams-tanklarini-gozunde-buyuttu-1081429784.html
DHC lideri Puşilin: Batı, ABD yapımı Abrams tanklarını gözünde büyüttü
DHC lideri Puşilin: Batı, ABD yapımı Abrams tanklarını gözünde büyüttü
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı propagandasının ABD yapımı Abrams tanklarının kabiliyetlerinin... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T12:12+0300
2024-03-06T12:12+0300
2024-03-06T12:12+0300
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Sputnik'e demeç veren DHC lideri Puşilin, Ukrayna komutanlığının Avdeyevka istikametinde en az 5 Abrams tankı konuşlandırdığına, bunlardan 3'ünün halihazırda imha edildiğine dikkat çekti.Puşilin, "Savunma Bakanlığı tarafından 3 tankın imha edildiğine dair bilgi açıklandı. Verilerimize göre en az 5 Abrams tankı Avdeyevka yönüne gönderildi. Hasar gören 3 tankı halihazırda kendi topraklarımıza getirip getirmediğimizi bilmiyorum. Henüz böyle bir bilgim yok" dedi.Batı propagandasının bu tankların abartılmasına yol açtığını kaydeden Puşilin, bu durumun Rus ordusu tarafından muharebe sahasında ortaya koyulduğunun altını çizdi.Abrams tanklarıyla ilgili durumun bu tankların faydasız olduğu veya tehdit yaratmadığı anlamına gelmediğini de belirten DHC lideri, "Elbette tehdit yaratıyorlar. Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu tür meydan okumalarla başa çıkabileceğini her seferinde bir kez daha gösteriyor" diye ekledi.ABD'nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev'e gönderdiği ve Kiev'in Avdeyevka istikametinde kullanmaya başladığı Abrams tanklarının ilki 26 Şubat, ikincisi 3 Mart, üçüncüsü de 4 Mart'ta imha edilmişti. Ukrayna ordusunun bölgede 2 Abrams tankı daha bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240305/rus-askeri-uzman-acikladi-abd-ukraynaya-maymun-model-abrams-gonderiyor-1081384369.html
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rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, abrams tankı, abrams, abd, denis puşilin
rusya, ukrayna, rus ordusu, rusya savunma bakanlığı, abrams tankı, abrams, abd, denis puşilin
DHC lideri Puşilin: Batı, ABD yapımı Abrams tanklarını gözünde büyüttü
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Batı propagandasının ABD yapımı Abrams tanklarının kabiliyetlerinin abartılmasına yol açtığını ve Rus ordusunun bunu bizzat ortaya koyduğunu vurguladı.
Sputnik'e demeç veren DHC lideri Puşilin, Ukrayna komutanlığının Avdeyevka istikametinde en az 5 Abrams tankı konuşlandırdığına, bunlardan 3'ünün halihazırda imha edildiğine dikkat çekti.
Puşilin, "Savunma Bakanlığı tarafından 3 tankın imha edildiğine dair bilgi açıklandı. Verilerimize göre en az 5 Abrams tankı Avdeyevka yönüne gönderildi. Hasar gören 3 tankı halihazırda kendi topraklarımıza getirip getirmediğimizi bilmiyorum. Henüz böyle bir bilgim yok
" dedi.
Batı propagandasının bu tankların abartılmasına yol açtığını kaydeden Puşilin, bu durumun Rus ordusu tarafından muharebe sahasında ortaya koyulduğunun altını çizdi.
Abrams tanklarıyla ilgili durumun bu tankların faydasız olduğu veya tehdit yaratmadığı anlamına gelmediğini de belirten DHC lideri, "Elbette tehdit yaratıyorlar. Ancak Rusya Silahlı Kuvvetleri, bu tür meydan okumalarla başa çıkabileceğini her seferinde bir kez daha gösteriyor" diye ekledi.
ABD'nin Ukrayna birliklerini aylarca eğittikten sonra Kiev'e gönderdiği ve Kiev'in Avdeyevka istikametinde kullanmaya başladığı Abrams tanklarının ilki 26 Şubat, ikincisi 3 Mart, üçüncüsü de 4 Mart'ta imha edilmişti. Ukrayna ordusunun bölgede 2 Abrams tankı daha bulunuyor.