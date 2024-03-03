https://sputniknews.com.tr/20240303/avdeyevka-yakinlarinda-bir-abrams-tanki-daha-kamikaze-tipi-iha-ile-imha-edildi-1081329367.html

Avdeyevka yakınlarında bir Abrams tankı daha ‘kamikaze’ tipi İHA ile imha edildi

Avdeyevka yakınlarında bir Abrams tankı daha ‘kamikaze’ tipi İHA ile imha edildi

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Ukrayna’daki özel askeri operasyonu sürerken Avdeyevka yakınlarında ABD yapımı bir Abrams tankının daha ‘Upır’ adlı FPV (pilot görüşü) insansız hava... 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T22:39+0300

2024-03-03T22:39+0300

2024-03-03T22:39+0300

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ukrayna krizi

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‘Upır’ adlı FPV İHA’larının üreticisinin bir yetkilisi, Sputnik’e açıklamasında Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde, Avdeyevka yakınlarında bir Abrams tankının daha ‘kamikaze’ tipi FPV İHA ile imha edildiğini söyledi.Yetkili, “Bugün Avdeyevka yakınlarında ‘Upır’ İHA’larımız ile bir Abrams tankı imha edildi. Tank, Merkez Askeri Grubu’nun askerleri tarafından imha edildi” diye konuştu.Yetkiliye göre Amerikan tankı Rus askerlerin bulunduğu mevzilere çok yaklaştı, askerler önce RPG-7 bomba atar ile tankın paletini vurdu, ardından hareketsiz hale gelen zırhlı araca 2 adet ‘kamikaze’ tipi İHA ile saldırarak tankı yaktı.İlk olarak Mayıs 2023’te operasyon bölgesinde kullanılan ‘Upır’ İHA’ları, o zamandan bu yana operasyonun yürütüldüğü tüm istikametlerde başarılı bir şekilde kullanılmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240228/abrams-tanklarini-yok-etmisti-insansiz-hava-araci-pirana-1081181988.html

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