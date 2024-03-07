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TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır, otobüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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Otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı.Savrulan tır daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ankara istikameti kısa süreli kapandıKaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
https://sputniknews.com.tr/20240305/secim-calismalarinda-kaza-saadet-partisi-burdur-belediye-baskan-adayinin-uzerine-agac-devrildi-1081416461.html
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kaza, ankara

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

16:03 07.03.2024 (güncellendi: 16:14 07.03.2024)
© AA / Kadir YıldızTEM'de zincirleme kaza
TEM'de zincirleme kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA / Kadir Yıldız
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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır, otobüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı.
Savrulan tır daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
2024 Türkiye yerel seçimleri
Seçim çalışmalarında kaza: Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayının üzerine ağaç devrildi
5 Mart, 21:17

Ankara istikameti kısa süreli kapandı

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.
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