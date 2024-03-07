https://sputniknews.com.tr/20240307/temde-zincirleme-kaza-yaralilar-var-ankara-yonu-trafige-kapatildi-1081485137.html

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var

Sputnik Türkiye

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde tır, otobüs ve hafif ticari aracın karıştığı kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T16:03+0300

2024-03-07T16:03+0300

2024-03-07T16:14+0300

türkiye

kaza

ankara

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Otoyolun Ankara istikameti Dilovası ilçesi Tavşancıl mevkisinde H.Ü. idaresindeki 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü ile G.Y. yönetimindeki 34 AC 7643 tır çarpıştı.Savrulan tır daha sonra R.T'nin kullandığı 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi.Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada yaralanan otobüs sürücüsü ile 8 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Otobüs sürücüsünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Ankara istikameti kısa süreli kapandıKaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyolun Ankara istikametinde trafik akışı, araçların çekilmesiyle kontrollü sağlanmaya başladı. Ulaşımda yaşanan aksama nedeniyle bölgede araç kuyruğu oluştu.

https://sputniknews.com.tr/20240305/secim-calismalarinda-kaza-saadet-partisi-burdur-belediye-baskan-adayinin-uzerine-agac-devrildi-1081416461.html

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