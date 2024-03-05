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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240305/secim-calismalarinda-kaza-saadet-partisi-burdur-belediye-baskan-adayinin-uzerine-agac-devrildi-1081416461.html
Seçim çalışmalarında kaza: Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayının üzerine ağaç devrildi
Seçim çalışmalarında kaza: Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayının üzerine ağaç devrildi
Sputnik Türkiye
Burdur'da devrilen ağacın altında kalan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu yaralandı. Başkan adayının ayağı kırılırken oğlunun ise... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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rüzgar
şiddetli rüzgar
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chp
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burdur gölü
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Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.Belediye başkan adayı Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ağacın altından çıkarılan baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Bacağında kırık olduğu öğrenilen Ersan'ın ameliyat edileceği, oğlunun da genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.Bu arada ağacın devrilmesi çevredeki güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri ziyaretinden çıkan Ersan ve oğlunun üzerlerine etrafından geçtikleri ağaçlardan birinin rüzgarın etkisiyle yıkıldığı yer alıyor.Öte yandan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240305/16-kent-icin-alarm-verildi-meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-cok-kuvvetli-geliyor-1081375605.html
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burdur, rüzgar, şiddetli rüzgar, saadet partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), burdur gölü
burdur, rüzgar, şiddetli rüzgar, saadet partisi, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), burdur gölü

Seçim çalışmalarında kaza: Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayının üzerine ağaç devrildi

21:17 05.03.2024
© İHASaadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© İHA
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Burdur'da devrilen ağacın altında kalan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu yaralandı. Başkan adayının ayağı kırılırken oğlunun ise durumunun iyi olduğu belirtildi.
Burdur'da kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın altında kalarak yaralanan Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan adayı Adnan Ersan ve oğlu hastaneye kaldırıldı.
Ersan ve beraberindeki partililer, seçim çalışması yaptıkları sırada, Çatalpınar mevkisinde kuvvetli rüzgar nedeniyle bir ağaç devrildi.
Belediye başkan adayı Ersan ve oğlu Mehmet Taha Ersan ağacın altında kalarak yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağacın altından çıkarılan baba ile oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bacağında kırık olduğu öğrenilen Ersan'ın ameliyat edileceği, oğlunun da genel sağlık durumlarının iyi olduğu, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
© İHASaadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. - Sputnik Türkiye
1/2
© İHA
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
© İHASaadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi. - Sputnik Türkiye
2/2
© İHA
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
1/2
© İHA
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
2/2
© İHA
Saadet Partisi Burdur Belediye Başkan Adayı Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'ın üzerine şiddetli rüzgar sebebiyle ağaç devrildi.
Bu arada ağacın devrilmesi çevredeki güvenlik kamarasınca kaydedildi. Görüntüde iş yeri ziyaretinden çıkan Ersan ve oğlunun üzerlerine etrafından geçtikleri ağaçlardan birinin rüzgarın etkisiyle yıkıldığı yer alıyor.
Öte yandan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Ersan'ı ve oğlunu hastanede ziyaret etti.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından mesaj yayınladı. Karamollaoğlu, "Seçim çalışmaları sırasında şiddetli rüzgar sebebiyle yaşanan kaza sonucu yaralanan Burdur Belediye Başkan Adayımız Adnan Ersan ve oğlu Taha Ersan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.
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