https://sputniknews.com.tr/20240305/16-kent-icin-alarm-verildi-meteoroloji-ve-bakanlik-uyardi-cok-kuvvetli-geliyor-1081375605.html

Meteoroloji ve bakanlar uyardı, 16 kent için alarm verildi: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji ve bakanlar uyardı, 16 kent için alarm verildi: Çok kuvvetli geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 ile turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, İçişleri Bakanı Yerlikaya da aşırı yağış ve kuvvetli fırtına... 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T07:20+0300

2024-03-05T07:20+0300

2024-03-05T07:22+0300

türkiye

kent

meteoroloji

afad

sarı kod

turuncu kod

uyarı

sağanak

sağanak yağış

sağanak yağış uyarısı

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/06/1075225309_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_755997b8c13cae6618f56f9cf51b6b40.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.Turuncu kodlu uyarı verilen şehirlerSarı kodlu uyarı verilen şehirlerBakanlardan uyarıİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle uyarılarda bulundu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi:Muğla, İzmir, Aydın ve Çanakkale'ye dikkatBu hafta hava nasıl olacak?Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor.İstanbul'da kar ihtimali var mı?CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna doğru sıcaklıkların bu bölgelerde 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte 50 santimetreye yakın miktarda kar yağması beklendiğini ifade etti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/canakkalede-49luk-deprem-sonrasi-uzmanlardan-aciklama-buyuk-istanbul-depremini-tetikler-mi-1081375420.html

türkiye

çanakkale

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kar ne zaman yağacak, istanbul kar, hava ne zaman soğuyacak, kış ne zaman gelecek, 5 mart hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, bugün hava, bugün hava durumu, yağmur var mı, bugün yağmur yağacak mı, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, ankara hava durumu