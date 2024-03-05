Meteoroloji ve bakanlar uyardı, 16 kent için alarm verildi: Çok kuvvetli geliyor
07:20 05.03.2024 (güncellendi: 07:22 05.03.2024)
© AA / Erhan Elaldıİstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Başakşehir ilçesinde su birikintileri meydana geldi, araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
© AA / Erhan Elaldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 16 ile turuncu ve sarı kodlu meteorolojik uyarı yapılırken, İçişleri Bakanı Yerlikaya da aşırı yağış ve kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise bölge vererek 50 santimden fazla kar uyarısında bulundu. Uzman isim ayrıca İstanbul için kar ihtimalini de değerlendirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kastamonu, Çorum, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların: Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Edirne'nin batı kesimleri ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
Turuncu kodlu uyarı verilen şehirler
Muğla
Antalya
Sarı kodlu uyarı verilen şehirler
Aydın,
Balıkesir,
İzmir, Manisa,
Denizli,
Uşak,
Kütahya,
Afyonkarahisar,
Burdur,
Isparta,
Eskişehir,
Ankara,
Konya
Karaman
Bakanlardan uyarı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 5 Mart 2024 Salı günü için aşırı yağışlar ve kuvvetli fırtına sebebiyle uyarılarda bulundu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından bazı illerde sağanak yağış olacağını duyurarak, şunları söyledi:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre yarın; İzmir, Aydın, Edremit Körfezi, Muğla, Antalya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Ege, Akdeniz ve İç Anadolu Bölgelerinde rüzgârın kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Vatandaşlarımızın; sağanak yağış, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtınaya bağlı olarak meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını; Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün, ilgili kurumların ve yetkililerin uyarılarını dikkatle takip etmelerini istirham ediyorum."
Muğla, İzmir, Aydın ve Çanakkale'ye dikkat
Sabah 9 civarında Muğla, İzmir Aydın taa ki Çanakkale’ye olan kısımda çok kuvvetli yağmur geliyor. Su baskınları yapabilir. Salı günü bu yağmur İstanbul’a da öğleden sonra gelecek ama o kadar şiddetli olmayacak. Akşam saatlerinde ise bu yağmurun Ankara’da etkisini göreceğiz.
Bu hafta hava nasıl olacak?
Perşembe gününden itibaren kuzeyden gelecek soğuk havayla tüm Türkiye’de sıcaklıklar düşecek. Bu hafta soğuk etkili olacak. Cuma Cumartesi ise soğuklarla birlikte Anadolu ve Doğu Karadeniz’e ciddi kar yağışı geliyor.
İstanbul'da kar ihtimali var mı?
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonuna doğru sıcaklıkların bu bölgelerde 6-7 derece birden düşmesiyle birlikte 50 santimetreye yakın miktarda kar yağması beklendiğini ifade etti.
"İstanbul’da kar yok. Bu sene kar yağmayacak demiştik. Haftaya pazartesiden itibaren İstanbul ve Marmara’da sıcaklıklar yükselecek."