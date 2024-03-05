Çanakkale'de 4.9'luk deprem sonrası uzmanlardan açıklama: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz.