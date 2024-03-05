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Çanakkale'de 4.9'luk deprem sonrası uzmanlardan açıklama: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
Çanakkale'de 4.9'luk deprem sonrası uzmanlardan açıklama: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?
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Dün akşam saatlerinde Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın... 05.03.2024, Sputnik Türkiye
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AFAD'da yer alan bilgilere göre Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı" ifadelerini kullandı ve ekledi:Risk azaltmak için ne yapmak gerek?Derinlik önemli mi?İstanbul'da depremin periyodu 250 yıl mı?
https://sputniknews.com.tr/20240305/yenicedeki-49luk-deprem-guvenlik-kamerasinca-kaydedildi-1081375204.html
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çanakkale, deprem, istanbul, şükrü ersoy, uzman, uzman yorumu, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem toplanma alanları, deprem çantası
çanakkale, deprem, istanbul, şükrü ersoy, uzman, uzman yorumu, deprem, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü'nde (krdae), deprem toplanma alanları, deprem çantası

Çanakkale'de 4.9'luk deprem sonrası uzmanlardan açıklama: Büyük İstanbul depremini tetikler mi?

06:52 05.03.2024
© FotoğrafProf. Dr. Şükrü Ersoy
Prof. Dr. Şükrü Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
© Fotoğraf
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Dün akşam saatlerinde Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy "Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil" dedi.
AFAD'da yer alan bilgilere göre Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, "Marmara Denizi içerisinde beklediğimiz büyük depreme ilişkin değil Güney kollarla ilişkin deprem olsa gerek. Beklediğimiz Kuzey'deki kol Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey koluyla ilgili deprem değil. Yenice dediğimiz 1953'te 7.2 depremi var. Büyük yıkım yapmıştır, bu ona yakın bir yerde. Gemlik Körfezi'nde bir aktivite var. Bunu izlemeye çalışıyoruz. Bu bölgede 4 -5 büyüklüğündeki deprem Gemlik Körfezi, Biga yarımadası olduğu kesimlerde bir aktivite var. Biz kendimizi Kuzey kolunu konuşmaya kaptırdık. Güney'i ihmal ettik konuşmayı" ifadelerini kullandı ve ekledi:

Risk azaltmak için ne yapmak gerek?

"Bu depremin tetikleyeceğini düşünmüyorum. Bizimki sadece hissetmedir. Bu biraz zemine bağlı, binamıza bağlı. Deprem fayları parça parça. Her parçanın da ömrü var. Bazıları 200 yıl bazıları 500 hatta 1000 yıl da olabilir. Her fay hatları üzerinde kazılar yapıp kimliklerini ortaya koymak gerekiyor. Ama net şudur diyemem. Yer kazılıp eski fay bulunup tarihleniyor, işte o zaman tarih verebiliyoruz. Üniversiteler, AFAD desteklenmeli. 4.9 deprem kesinlikle tahribat yaratmaz. Çok hasarlı binalar üzerinde ancak yeni hasarlar oluşturabilir. Mutlaka İstanbul nüfusunun azaltılması gerek. Bu kadar kalabalık bir şehirde en mükemmel planlar bile zararlar verebilir. Tablo çok içaçıcı değil. Burası ekonominin kalbinin attığı yer. Sadece Türkiye'nin sorunu değil, dünyanın dorunu. İstanbul'da kesin yıkılması gereken yerler zamanında yapılsaydı bugün daha iyi şeyler konuşuyor olacaktık."

Derinlik önemli mi?

Tabii, çünkü yer içinde enerji soğurulmadan çıktığında daha fazla hissedersin. Bizim normal seyirde 22-24 bin deprem olması gerekirken bu sene 75 bin deprem oldu. Bunların 50 bin tanesi artçı deprem ve deprem bölgesinde, kalanları ise diğer bölgelerde. Ama bu bile sayı olarak fazla. Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; Türkiye'nin her yerinde şu an bile yıkıcı bir deprem haberi alabilirsiniz. Deprem olan bölgelerde en az 2 yıl bu artçıları hissedebiliriz.

İstanbul'da depremin periyodu 250 yıl mı?

Elbette her şey bağlantılı ama geçmişe bakarak olasılık hesapları yapılıyor. Kıta hareketlerini de ölçüyoruz. Buna göre gerilimin fazla olduğu depremin yaklaştığını söyleyebiliriz. Ama saatini gününü söyleyemeyiz. Şu anda bile büyük bir depremle karşılaşabiliriz. İstanbul için değil de kuzey kol için 250 yıl periyodu konuşulabilir.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9'luk deprem güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yaşanan panik görüntülere yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.03.2024
TÜRKİYE
Yenice'deki 4,9'luk deprem güvenlik kamerasınca kaydedildi
02:53
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