https://sputniknews.com.tr/20240305/yenicedeki-49luk-deprem-guvenlik-kamerasinca-kaydedildi-1081375204.html

Yenice'deki 4,9'luk deprem güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yenice'deki 4,9'luk deprem güvenlik kamerasınca kaydedildi

Sputnik Türkiye

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca kaydedildi. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T02:53+0300

2024-03-05T02:53+0300

2024-03-05T02:53+0300

türkiye

yenice

deprem

deprem

çanakkale

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Yenice sakinleri sarsıntı sırasında sokağa çıkarak depremin sona ermesini bekledi. Çok sayıda vatandaş sokaklarda yürüyerek zaman geçirdi.İlçe merkezindeki bir marketin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, alışveriş yapanların sarsıntı anında panikleyerek iş yerinden dışarı çıkması yer aldı.İşletme sahibi Ercan Fidan, deprem anında çok büyük bir sarsıntı hissettiklerini söyledi.'Nereye kaçacağımızı şaşırdık'O sırada iş yerinde müşterileriyle ilgilendiğini belirten Fidan, "Nereye kaçacağımızı şaşırdık. Çok korktuk. İlk kez böyle şiddetli bir deprem hissettim" dedi.Yenice'deki kafe işletmecisi Gülcan Yıldız da deprem sırasında korktuklarını ifade etti.'Büyük bir ses ile birlikte sallandık'İş yerinde bulunan vatandaşlarla dışarıya kaçtıklarını söyleyen Yıldız, "Büyük bir ses ile birlikte sallandık. Gerçekten çok korktuk. Şu anda normale dönüyoruz. İnşallah tekrar yaşamayız" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20240304/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-68-ile-74-arasinda-bir-depreme-gebedir-1081372144.html

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