Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir
© İHAAhmet Ercan
© İHA
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Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, “Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" açıklamasını yaptı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen depremin ardından X hesabından açıklama yaptı. Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.
Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur."
Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir. pic.twitter.com/JPligJu3ia— Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 4, 2024