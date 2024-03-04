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https://sputniknews.com.tr/20240304/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-68-ile-74-arasinda-bir-depreme-gebedir-1081372144.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir
Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir
Sputnik Türkiye
Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, “Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir"... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen depremin ardından X hesabından açıklama yaptı. Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1081370608.html
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övgün ahmet ercan, deprem, deprem
övgün ahmet ercan, deprem, deprem

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir

23:54 04.03.2024
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
© İHA
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Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, “Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir" açıklamasını yaptı.
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.
Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen depremin ardından X hesabından açıklama yaptı. Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Yenice, Kalkım, Altınoluk arasında deprem boşluğu vardır. Bugün Yenice-Karasu’da, 14 km’lik odakta M4,9’luk deprem burada biriken gerginliğin bir belirtisidir. Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir.
Bursa, M. Kemalpaşa, Ulubat, Manyas, Gönen üzerinden Yenice’ye sarkan Kuzey Anadolu Kırığının en güney kolu Edremit kırığıyla Akçay batısında birleşerek Bababurnu’na uzanmaktadır. Bu kırık üzerinde 1964 Manyas, 1964 Gönen, 1953 M7,2 depremleri olmuştur."
Çanakkale - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2024
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Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem: İkinci kattan atlayan bir kişi hayatını kaybetti
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