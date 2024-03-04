https://sputniknews.com.tr/20240304/prof-dr-ahmet-ercan-bolge-68-ile-74-arasinda-bir-depreme-gebedir-1081372144.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir

Prof. Dr. Ahmet Ercan: Bölge 6.8 ile 7.4 arasında bir depreme gebedir

Sputnik Türkiye

Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Çanakkale’de 4,9 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, “Bu aralık M6,8 ile M7,4 arasında bir depreme gebedir"... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T23:54+0300

2024-03-04T23:54+0300

2024-03-04T23:54+0300

ekonomi

övgün ahmet ercan

deprem

deprem

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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem oldu. Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da da hissedilen depremin ardından X hesabından açıklama yaptı. Ercan, şu değerlendirmelerde bulundu:

https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1081370608.html

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Sputnik Türkiye

övgün ahmet ercan, deprem, deprem