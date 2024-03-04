https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1081370608.html
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul ve çevresinde de hissedilen deprem yerin 10.44 kilometre derinliğinde... 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T21:41+0300
2024-03-04T21:41+0300
2024-03-04T22:00+0300
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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" açıklaması geldi.
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istanbulda deprem, son depremler, deprem mi oldu, istanbul ve çevresinde deprem
Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem
21:41 04.03.2024 (güncellendi: 22:00 04.03.2024)
Ayrıntılar geliyor
AFAD, Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul ve çevresinde de hissedilen deprem yerin 10.44 kilometre derinliğinde yaşandı. Kandilli Rasathanesi derinliğin 14.2 kilometre olduğu bilgisini paylaştı.
AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" açıklaması geldi.