https://sputniknews.com.tr/20240304/istanbulda-hissedilen-bir-deprem-oldu-1081370608.html

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Çanakkale'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Çanakkale Yenice'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. İstanbul ve çevresinde de hissedilen deprem yerin 10.44 kilometre derinliğinde... 04.03.2024, Sputnik Türkiye

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deprem

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AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan "Çanakkale Yenice’de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır" açıklaması geldi.

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