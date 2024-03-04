https://sputniknews.com.tr/20240304/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1081343061.html
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T11:40+0300
2024-03-04T11:40+0300
2024-03-04T12:06+0300
türkiye
deprem
kahramanmaraş
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AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20240304/kazakistanda-siddetli-deprem--1081340285.html
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deprem, kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
11:40 04.03.2024 (güncellendi: 12:06 04.03.2024)
AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
Depremi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.