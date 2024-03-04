https://sputniknews.com.tr/20240304/kahramanmarasta-korkutan-deprem--1081343061.html

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T11:40+0300

2024-03-04T11:40+0300

2024-03-04T12:06+0300

türkiye

deprem

kahramanmaraş

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

AFAD Deprem, Kahramanmaraş'ta 4.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20240304/kazakistanda-siddetli-deprem--1081340285.html

türkiye

kahramanmaraş

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

deprem, kahramanmaraş