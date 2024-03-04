https://sputniknews.com.tr/20240304/kazakistanda-siddetli-deprem--1081340285.html

Kazakistan'da şiddetli deprem

Kazakistan'da şiddetli deprem

Sputnik Türkiye

Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-04T10:50+0300

2024-03-04T10:50+0300

2024-03-04T10:52+0300

dünya

kazakistan

deprem

almatı

asya

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Kazakistan'da Almatı'da yerel saatle 11:22'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli depremde birçok bina sallandı. Bir dakika sonra şehrin uyarı sistemi çalışmaya başladı. Birçok insan evinden dışarı çıktı. Acil Durumlar Bakanlığı Ulusal Sismik Gözlem ve Araştırma Merkezi daha sonra Almatı'da 6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte bir depremin kaydedildiğini bildirdi. Can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.

https://sputniknews.com.tr/20240303/malatyada-deprem-1081324293.html

kazakistan

almatı

asya

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