https://sputniknews.com.tr/20240304/kazakistanda-siddetli-deprem--1081340285.html
Kazakistan'da şiddetli deprem
Kazakistan'da şiddetli deprem
Sputnik Türkiye
Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 04.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-04T10:50+0300
2024-03-04T10:50+0300
2024-03-04T10:52+0300
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kazakistan
deprem
almatı
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Kazakistan'da Almatı'da yerel saatle 11:22'de şiddetli bir deprem meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şiddetli depremde birçok bina sallandı. Bir dakika sonra şehrin uyarı sistemi çalışmaya başladı. Birçok insan evinden dışarı çıktı. Acil Durumlar Bakanlığı Ulusal Sismik Gözlem ve Araştırma Merkezi daha sonra Almatı'da 6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte bir depremin kaydedildiğini bildirdi. Can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.
https://sputniknews.com.tr/20240303/malatyada-deprem-1081324293.html
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kazakistan, deprem, almatı, asya
kazakistan, deprem, almatı, asya
Kazakistan'da şiddetli deprem
10:50 04.03.2024 (güncellendi: 10:52 04.03.2024)
Kazakistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kazakistan'da Almatı'da yerel saatle 11:22'de şiddetli bir deprem meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre şiddetli depremde birçok bina sallandı. Bir dakika sonra şehrin uyarı sistemi çalışmaya başladı. Birçok insan evinden dışarı çıktı.
Acil Durumlar Bakanlığı Ulusal Sismik Gözlem ve Araştırma Merkezi daha sonra Almatı'da 6.1 büyüklüğünde ve 10 km derinlikte bir depremin kaydedildiğini bildirdi.
Can veya mal kaybının olup olmadığı henüz bilinmiyor.