https://sputniknews.com.tr/20240303/malatyada-deprem-1081324293.html

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T17:59+0300

2024-03-03T17:59+0300

2024-03-03T19:15+0300

türkiye

afad

malatya

deprem

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg

AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezinde 4.4 büyüklüğünde deprem geldiğini duyurdu:Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” diye yazdı.

https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistanda-siddetli-yagis-nedeniyle-37-kisi-hayatini-kaybetti--1081324050.html

türkiye

malatya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

afad, malatya, deprem