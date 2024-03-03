https://sputniknews.com.tr/20240303/malatyada-deprem-1081324293.html
Malatya'da deprem
Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T17:59+0300
2024-03-03T17:59+0300
2024-03-03T19:15+0300
türkiye
afad
malatya
deprem
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_36c15a9b0768978f0dfe18a99c400c22.jpg
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezinde 4.4 büyüklüğünde deprem geldiğini duyurdu:Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” diye yazdı.
https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistanda-siddetli-yagis-nedeniyle-37-kisi-hayatini-kaybetti--1081324050.html
türkiye
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/1d/1075858855_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_37177b914791aa72cb24e5dcad8f8178.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
afad, malatya, deprem
Malatya'da deprem
17:59 03.03.2024 (güncellendi: 19:15 03.03.2024)
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD, Malatya'nın Doğanşehir ilçesi merkezinde 4.4 büyüklüğünde deprem geldiğini duyurdu:
Yerlikaya: Olumsuz bir durum yok
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Malatya Doğanşehir’de 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun” diye yazdı.