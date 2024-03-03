https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistanda-siddetli-yagis-nedeniyle-37-kisi-hayatini-kaybetti--1081324050.html
Pakistan'da şiddetli yağış bölgeyi felç etti: En az 37 kişi öldü
Pakistan'da şiddetli yağış bölgeyi felç etti: En az 37 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağış sebebiyle 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T17:36+0300
2024-03-03T17:36+0300
2024-03-03T17:37+0300
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pakistan
toprak kayması
aşırı yağışlar
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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve yoğun kar ardından dayanaksız bina ve evlerde çöküntü yaşandı. Bölgede birçok toprak kayması yaşandığı da belirtilirken göçük altında kalanlar oldu. Şimdiye kadar en az 37 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Eyaletler genelinde altyapının da çöktüğü bildirilirken bazı yollar da tamamen su altında kaldığı için kapatıldı. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü yağışların gelecek hafta da devam edeceğini bildirdi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistan-yeni-basbakanini-secti-1081313282.html
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pakistan, toprak kayması, aşırı yağışlar, yağış, kar yağışı, ölü, yaralı, asya
pakistan, toprak kayması, aşırı yağışlar, yağış, kar yağışı, ölü, yaralı, asya
Pakistan'da şiddetli yağış bölgeyi felç etti: En az 37 kişi öldü
17:36 03.03.2024 (güncellendi: 17:37 03.03.2024)
Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağış sebebiyle 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve yoğun kar ardından dayanaksız bina ve evlerde çöküntü yaşandı. Bölgede birçok toprak kayması yaşandığı da belirtilirken göçük altında kalanlar oldu. Şimdiye kadar en az 37 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.
Eyaletler genelinde altyapının da çöktüğü bildirilirken bazı yollar da tamamen su altında kaldığı için kapatıldı. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü yağışların gelecek hafta da devam edeceğini bildirdi.