https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistanda-siddetli-yagis-nedeniyle-37-kisi-hayatini-kaybetti--1081324050.html

Pakistan'da şiddetli yağış bölgeyi felç etti: En az 37 kişi öldü

Pakistan'da şiddetli yağış bölgeyi felç etti: En az 37 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Pakistan'ın kuzeybatısındaki şiddetli yağış sebebiyle 37 kişi hayatını kaybederken 47 kişi de yaralandı. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T17:36+0300

2024-03-03T17:36+0300

2024-03-03T17:37+0300

dünya

pakistan

toprak kayması

aşırı yağışlar

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Pakistan'ın Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde şiddetli yağış ve yoğun kar ardından dayanaksız bina ve evlerde çöküntü yaşandı. Bölgede birçok toprak kayması yaşandığı da belirtilirken göçük altında kalanlar oldu. Şimdiye kadar en az 37 kişi hayatını kaybetti, 47 kişi ise hastanede tedavi altına alındı. Eyaletler genelinde altyapının da çöktüğü bildirilirken bazı yollar da tamamen su altında kaldığı için kapatıldı. Pakistan Meteoroloji Müdürlüğü yağışların gelecek hafta da devam edeceğini bildirdi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/pakistan-yeni-basbakanini-secti-1081313282.html

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pakistan, toprak kayması, aşırı yağışlar, yağış, kar yağışı, ölü, yaralı, asya