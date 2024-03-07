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Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte ‘denklik belgesi‘ ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 30 şüpheli arasında bir soruşturma... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T10:59+0300
2024-03-07T10:59+0300
türkiye
sahte belge
denklik
fetö
operasyon
polis
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Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettiği belirlenen 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.Hileli diplomalar müfettiş incelemeleri ile ortaya çıktıOperasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfettişler, bazı kişilere ait diplomalarda usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit etti. Yapı tespitler savcılığa verildi. Cumhuriyet savcıları hileli denklik belgeleri ile ilgili soruşturma başlatarak kolluk kuvvetlerine operasyon talimatı verdi.Hileli belgelerin kilit merkezi: Karadağ ve KosovaYürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, raporlardan yola çıkarak geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, kimlik ve adres bilgileri açığa çıkarılan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda, bazı kişilerin Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde Karadağ ve Kosova’da eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettiklerini tespit edildi.Eski polis, FETÖ/PDY üyesi şimdi diş hekimi asistanıHileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının denklik belgesiyle mezun olup çalıştığı da belirlendi. Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., yeni nesil yapımcı olarak lanse edilen ve Türkiye’de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş insanı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi gözaltında tutuluyor.Sorguları emniyette devam ediyorYürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 30 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan kuşkulu kişilerin Mali Polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html
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sahte belge, denklik, fetö, operasyon, polis
sahte belge, denklik, fetö, operasyon, polis

Sahte denklik belgesi operasyonu: 30 kişi gözaltına alındı

10:59 07.03.2024
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AA
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İstanbul merkezli 13 ilde yürütülen sahte ‘denklik belgesi‘ ile ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan 30 şüpheli arasında bir soruşturma savcılığında ‘yazı işleri müdürlüğü’ yapan kişiden, uçak kabin memuruna ve avukata kadar bir çok sektörde faaliyet gösteren isim yer alıyor.
Edinilen bilgiye göre, gerçeğe aykırı beyanla denklik belgesi temin ettiği belirlenen 30 şüpheli, önceki gün İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

Hileli diplomalar müfettiş incelemeleri ile ortaya çıktı

Operasyonda yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ederken, soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntılara ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı müfettişler, bazı kişilere ait diplomalarda usulsüzlük ve uyumsuzluk tespit etti. Yapı tespitler savcılığa verildi. Cumhuriyet savcıları hileli denklik belgeleri ile ilgili soruşturma başlatarak kolluk kuvvetlerine operasyon talimatı verdi.

Hileli belgelerin kilit merkezi: Karadağ ve Kosova

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, raporlardan yola çıkarak geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, kimlik ve adres bilgileri açığa çıkarılan şüpheliler ile ilgili yapılan araştırmalarda, bazı kişilerin Türkiye'de orta öğretim kurumlarından mezun oldukları halde Karadağ ve Kosova’da eğitim-öğretim görmüş gibi gerçeğe aykırı beyanda bulunup Milli Eğitim Müdürlüklerinden denklik belgesi temin ettiklerini tespit edildi.

Eski polis, FETÖ/PDY üyesi şimdi diş hekimi asistanı

Hileli denklik belgesiyle, Yüksek Öğretim Kurumlarının yabancı öğrencilere tanımış olduğu yüzde 10'luk kontenjandan yararlanarak üniversitelerin tıp, hukuk, eczacılık gibi bölümlerine yerleştikleri tespit edilen şüphelilerden bazılarının denklik belgesiyle mezun olup çalıştığı da belirlendi. Aktif çalışan şüpheliler arasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Zübeyir O., Polis Meslek Yüksek Okulunda görevliyken Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyeliği nedeniyle kamudan ihraç edilen ve halihazırda diş hekimi asistanlığı yapan Selim Can G., yeni nesil yapımcı olarak lanse edilen ve Türkiye’de bir holdingin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapan Tolga A., kritik davalara bakan avukat Mahmut G. ve aktif icra memuru Ayten D. ile birlikte iş insanı, sigortacı, diş hekimi asistanı, uçak kabin memuru, avukat, eczacılık ve muhasebecilik dalında faaliyet gösteren 30 kişi gözaltında tutuluyor.

Sorguları emniyette devam ediyor

Yürütülen soruşturma çerçevesinde geçtiğimiz Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Ağrı, Gaziantep, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Mardin ve Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 30 şüpheli yakalanmıştı. Gözaltına alınan kuşkulu kişilerin Mali Polisteki ifade işlemleri devam ediyor.
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