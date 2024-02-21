https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html
14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda para ve doküman ele geçirildi
14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda para ve doküman ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen Kıskaç-7 Operasyonu'nda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-21T08:25+0300
2024-02-21T08:25+0300
2024-02-21T08:51+0300
fetö
türkiye
operasyon
ali yerlikaya
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Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kıskaç operasyonlarının 7'incisi 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu çok miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.
https://sputniknews.com.tr/20240221/dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-belli-oldu-turkiye-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1080942304.html
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fetö, operasyon, ali yerlikaya
fetö, operasyon, ali yerlikaya
14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda para ve doküman ele geçirildi
08:25 21.02.2024 (güncellendi: 08:51 21.02.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen Kıskaç-7 Operasyonu'nda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kıskaç operasyonlarının 7'incisi 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.
Operasyonlar sonucu çok miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.