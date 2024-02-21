https://sputniknews.com.tr/20240221/14-ilde-feto-operasyonu-onlarca-kisi-gozaltina-alindi-cok-sayida-para-ve-dokuman-ele-gecirildi-1080943645.html

14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda para ve doküman ele geçirildi

14 ilde FETÖ operasyonu: Onlarca kişi gözaltına alındı, çok sayıda para ve doküman ele geçirildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen Kıskaç-7 Operasyonu'nda 67 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T08:25+0300

2024-02-21T08:25+0300

2024-02-21T08:51+0300

fetö

türkiye

operasyon

ali yerlikaya

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Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Kıskaç operasyonlarının 7'incisi 14 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Operasyonlarda 67 şüpheli yakalandı.Operasyonlar sonucu çok miktarda para, çok sayıda dijital materyal ile örgütsel dokümana el konuldu.

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fetö, operasyon, ali yerlikaya