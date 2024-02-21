https://sputniknews.com.tr/20240221/dunyanin-en-guclu-20-ulkesi-belli-oldu-turkiye-bircok-ulkeyi-geride-birakti-1080942304.html

Dünya'nın en güçlü 20 ülkesi belli oldu: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Dünya'nın en güçlü 20 ülkesi belli oldu: Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Sputnik Türkiye

2024 yılının dünyadaki en güçlü hava kuvvetleri sıralaması belli oldu. Türkiye, Yunanistan, İsrail, Fransa gibi ülkeleri geride bıraktı. 21.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-21T07:26+0300

2024-02-21T07:26+0300

2024-02-21T07:51+0300

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Dünya ülkelerinin ordularını kıyaslayan Globalfire isimli internet sitesi şimdi de ülkelerin hava kuvvetlerinin sıralamasını yayınladı. Zirveyi ABD ve Rusya alırken, Türkiye ise 9. sıradan listeye girdi.20) Cezayir182 bin kişilik bir orduya sahip olan Kuzey Afrika ülkesi 14 bin kişilik hava kuvvetleri personeline sahip. Cezayir'de toplam 102 savaş uçağı, 298 helikopter, 10 saldırı helikopteri 61 nakliye uçağı bulunuyor.19) İsrailDört aydır Hamas ile savaşan ve sayısız sivili katleden İsrail Hava Kuvvetleri, 241 savaş uçağına, 148 helikoptere, 48 saldırı helikopterine ve 12 nakliye uçağına sahip. İsrail Hava Kuvvetleri'nde ise aktif olarak 89 bin kişi çalışıyor.18) AlmanyaAvrupa'nın en güçlü ülkelerinden Almanya'da hava kuvvetlerinde 12 bin personel bulunuyor. Alman Hava Kuvvetleri ise 133 savaş uçağı, 318 helikopter, 55 saldırı helikopteri ve 46 adet nakliye uçağından oluşuyor.17) BrezilyaGüney Amerika ülkesi Brezilya'nın bünyesindeki hava kuvvetlerinde 80 binden fazla personel görev alıyor. Ülke ayrıca 46 savaş uçağı, 195 helikopter, 111 nakliye uçağına sahip.16) Yunanistan200 bin kişilik bir orduya sahip Yunanistan'ın hava kuvvetlerinde 42 bin 500 personel çalışıyor. Atina toplamda 194 savaş uçağı, 14 nakliye uçağı, 289 helikopter, 29 saldırı helikopteri ve bazı İHA'lara sahip.15) İngiltereBir dönemin süper gücü İngiltere, 34 bin kişilik hava kuvvetleri kadrosuna sahip. İngiliz ordusunda ise toplamda 120 savaş uçağı, 276 helikopter, 52 saldırı helikopteri, 31 nakliye uçağından oluşuyor.14) TayvanAsya'da Çin ile sık sık sorunlar yaşayan ada ülkesi Tayvan'ın 286 savaş uçağı, 19 nakliye uçağı, 236 helikopteri ve 91 saldırı helikopteri bulunuyor. Tayvan Hava Kuvvetleri ise 35 bin kişilik bir kadrodan oluşuyor.13) İtalyaİtalyanlar 100 bin kişilik bir orduya sahip ve bu personelin yaklaşık yarısı hava kuvvetlerinde görev yapıyor. İtalya Hava Kuvvetleri ise 90 savaş uçağı, 402 helikopter, 57 savaş helikopteri ve 29 nakliye uçağından oluşuyor.12) Suudi Arabistan20 bin personele sahip Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri, 283 savaş uçağı, 262 helikopter, 34 saldırı helikopteri ve 49 nakliye uçağına sahip.11) Kuzey Kore110 bin hava kuvvetleri çalışanına sahip dünyanın kapalı kutusu Kuzey Kore'nin 440 uçağı, 205 helikopteri, 20 savaş helikopteri ve 1 adet nakliye uçağı bulunuyor.10) FransaAvrupa'nın en büyük ordularından birine sahip Fransa, 2023 yılında yaklaşık 50 milyar doları sadece askeri alanda harcamaya ayırdı. Aktif olarak sadece 141 bin askeri bulunan Fransa'da savaş uçakları, bombardıman uçakları ve helikopter dahil toplamda 972 adet hava gücü unsuru bulunuyor.9) Türkiye2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir bütçe ayıran Türkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın.1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor. 2 bin 200'den fazla tank, 60 bine yakın zırhlı araç ve roket sistemi bulunan Türkiye S-400 hava savunma sistemine de sahip.8) Mısır109 milyon nüfuslu ülkede aktif olarak 1.2 milyon asker görev yapıyor. Mısır'ın 238 savaş uçağı, 338 helikopter, 100 saldırı helikopteri ve 59 nakliye uçağı bulunuyor.7) Pakistan78 binden fazla aktif hava kuvvetleri personeline sahip olan Pakistan ordusu 387 savaş uçağına, 60 nakliye uçağına, 352 helikoptere ve 52 savaş helikopterine sahip.6) JaponyaAda ülkesi Japonya'nın envanterinde 217 savaş, 56 nakliye uçağı bulunuyor. 577 helikoptere sahip Japon ordusunda ayrıca 119 atak helikopteri bulunuyor. Japonya'nın hava kuvvetleri personel sayısı ise tam 50 bin.5) Günay Kore65 bin aktif personele sahip Güney Kore, 354 savaş uçağı, 41 nakliye uçağı, 758 helikopter ve 112 saldırı helikopterine sahip.4) Hindistan1 milyar 400 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan ordusuna geçen yıl 74 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. 2 milyondan fazla aktif askeri olan Hindistan, 606 savaş uçağı, 264 nakliye uçağı, 869 helikopter ve 40 saldırı helikopterine sahip.3) Çin227 milyar dolarlık askeri bütçesiyle süper güç konumunda olan Çin, nükleer, kara gücü, hava gücü ve donanma açısından listenin en ön sıralarında yer alıyor. 2.5 milyon aktif askeri bulunan Çin, 3 bin 300'den fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip.2) RusyaRus Hava Kuvvetleri ikinci sıradaki yerini korudu. Rus ordusu toplamda 809 savaş uçağı, bin 547 helikopter, 559 saldırı helikopteri ve 453 nakliye uçağına sahip.1) ABD831 milyar dolarlık askeri bütçesiyle rakiplerine fark atan Washington, 1 milyon 400 bin askere sahip. 13 binden fazla savaş uçağı ve helikoptere sahip olan ABD'nin ordusunun yanı sıra ABD donanmasında 11 uçak gemisi, 75 destroyer, 64 denizaltı, 5 devriye gemisi ve 8 adet mayın gemisi bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20240131/ortadogunun-en-guclu-ordulari-2024-yili-listesi-belli-oldu-turkiye-tum-ulkelerin-onune-gecti-1080212908.html

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