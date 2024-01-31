https://sputniknews.com.tr/20240131/ortadogunun-en-guclu-ordulari-2024-yili-listesi-belli-oldu-turkiye-tum-ulkelerin-onune-gecti-1080212908.html

Ortadoğu’nun en güçlü orduları 2024 yılı listesi belli oldu: Türkiye tüm ülkelerin önüne geçti

Ortadoğu’nun en güçlü orduları 2024 yılı listesi belli oldu: Türkiye tüm ülkelerin önüne geçti

Orta Doğu'da bulunan ülkelerin askeri alandaki güçlerini sıraladı. Zirveyi 2023 yılında askeri alandaki yatırımlarını geliştirmek için 40 milyar dolarlık bir... 31.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-31T06:55+0300

2024-01-31T06:55+0300

2024-01-31T06:57+0300

savunma

ordu

asker

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savaş

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savaş gemisi

siber savaş

iha

insansız hava aracı (iha)

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2024 yılının başında dünyanın en güçlü ordusu listesini yayınlayan ABD merkezli GlobalFirepower sitesi şimdi de Ortadoğu'nun en güçlü ülkelerini sıraladı. Dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler arasında Türkiye, yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci olmuştu. İşte Ortadoğu’nun en güçlü orduları 2024 yılı listesi:1- TürkiyeTürkiye'nin yaklaşık 520 bin aktif askeri, 400 bine yakın da yedek askeri bulunuyor. Türkiye'nin topyekün bir savaşta silah altına alabileceği insan sayısı ise 43 milyona yakın.1069 adet uçak ve helikoptere sahip olan Türkiye İHA ve SİHA alanında ön plana çıkıyor.2- İranYıllardır Batılı ülkeler tarafından ağır ambargo altında olan İran'ın 600 bin aktif askeri personeli bulunuyor. Bir savaş durumunda ülkenin silah altına alacağı erkeklerin sayısı ise yaklaşık 50 milyon. İran'ın toplamda 551 uçak ve helikopteri bulunuyor bunlar çoğunlukla Rus üretimi. Ülkenin ayrıca 2 bine yakın tankı, 19 denizaltısı ve 7 savaş gemisi bulunuyor.3- Mısır9 milyar dolarlık bütçesine rağmen 3. sırada kendine yer bulan Mısır, 685 bin kişilik bir orduya sahip. 238 savaş uçağı, 338 helikoptere sahip olan Kahire'nin envanterinde 5 binden fazla tank ve zırhlı araç bulunuyor. Mısır donanması ise 42 devriye gemisi, 20 savaş gemisi, 8 denizaltı ve 23 mayın gemisinden oluşuyor.4- İsrailEkim ayından beri savaşta olan İsrail ise 24 milyar dolarlık bütçesiyle 4. sırada. 526 bin askeri personele sahip olan Tel Aviv; 241 savaş uçağı, 146 helikopter, 12 nakliye uçağı ve 23 adet özel görevler için kullanılan uçaklara sahip.İsrail ordusunda toplamda bin 370 tank, 43 binden fazla zırhlı araç bulunuyor. İsrail donanması ise devriye gemileri ve denizaltılardan oluşuyor.5- Suudi Arabistan71 milyar dolarlık devasa bütçesine rağmen kendine 5. sırada yer bulan Suudi Arabistan, 75 bin kişilik bir kara ordusuna sahip. 283 savaş uçağı, 262 helikopter ve 49 nakliye uçağı bulunan ülkenin bin 500'e yakın tankı bulunuyor. Suudi Arabistan donanması ise 11 savaş gemisi, 39 devriye gemisi ve 3 mayın gemisine sahip.6- Irak41 milyon nüfuslu Irak, 5 milyar dolarlık bütçesiyle 175 bin askeri personele sahip. Kara ordusuyla ön plana çıkan ülkenin 848 tankı, 40 bine yakın zırhlı aracı bulunuyor. Irak Hava Kuvvetleri ise yalnızca 26 savaş uçağına sahip. Irak donanmasında ise sadece birkaç adet devriye gemisi bulunuyor.7- Birleşik Arap Emirlikleri15.5 milyar dolarlık askeri bütçesiyle kendine 7. sırada yer bulan ülkenin 44 bin kişilik bir ordusu var. 99 Savaş uçağına sahip Birleşik Arap Emirlikleri, 246 helikoptere ve 37 nakliye uçağına sahip. Ülkenin 354 tankı olduğu belirtilirken donanma alanında ise 9 korvet ve 38 devriye gemisine sahip.8- SuriyeSuriye'nin ordusuna ayırdığı bütçe 1.4 milyar dolar olarak açıklandı. 130 bin askere sahip olan Şam'ın 168 savaş uçağı, 153 helikopteri 2 bin 720 tankı ve 33 devriye gemisi bulunuyor.9- Katar14 milyar dolarlık bütçesiyle listenin ön sıralarda kendine yer bulan Katar'ın 42.500 kişilik bir ordusu var. 67 helikopter, 12 nakliye uçağı ve 92 savaş uçağı bulunan Katar'ın sadece 99 adet tankı bulunuyor. Katar donanması ise Korvet model savaş gemileri ve devriye gemilerinden oluşuyor.10- KuveytOrdusuna 2024 yılı için 9.5 milyar dolar bütçe ayıran Kuveyt'in yalnızca 60 bin askeri personeli bulunuyor. 60 helikopter, 36 savaş uçağı bulunan ülke, 400'e yakın tanka da sahip. Devriye gemilerinden oluşan Kuveyt Donanması ise 106 adet gemiye sahip.

https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html

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