Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, toplu ulaşıma zam kararını değerlendirdi
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
09:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
9 dk
30 DAKİKA
Şeyh Said tartışmasını yeniden ateşledi
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
11:24
3 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Araç kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
12:05
84 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
13:34
7 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
13:45
3 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:06
53 dk
ANKARA FARKI
Yerel seçime doğru: Hakan Bayrakçı yorumladı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
82 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Fransız Bakan böyle konuştu: En zor zamanlar bizi bekliyor
17:40
2 dk
SESLİ HABER
Şehrin merkezindeki tünellerden Yahudiler çıktı
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
ABD basını: Kanıtlar gizlendi
18:15
1 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
18:23
7 dk
SESLİ HABER
Batı’nın BRICS kaygısı artıyor
18:37
1 dk
ÖZEL HABER
Epstein davası: ‘Türkiye’den de çocuk kaçırıldı’
18:47
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
ABD’li profesörden Rusya itirafı
19:16
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünyanın en etkili savaş uçağı olarak kabul edilen Rus yapımı Su-34 - Sputnik Türkiye, 1920
SAVUNMA
Savunma sanayii, askeri teknoloji yatırımları ve güvenlik politikalarına dair her şey.
https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:58+0300
2024-01-10T12:30+0300
savunma
tsk
ordu
dünya
silah
abd
türkiye
asker
savunma
silahlı saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/05/1042594437_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_0e494eb56b1ec893146ba00e9529738e.jpg
Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldıYine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.Türkiye 3 sıra birden yükseldiTürkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.En güçlü 20 ülkeİşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
ordu
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/08/05/1042594437_70:0:859:592_1920x0_80_0_0_eebc723ec016085b3062103e7328c792.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dünyanın en güçlü ordusu, dünyanın en güçlü orduları 2024
dünyanın en güçlü ordusu, dünyanın en güçlü orduları 2024

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi

11:58 10.01.2024 (güncellendi: 12:30 10.01.2024)
© AATSK, general, amiral
TSK, general, amiral - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© AA
Abone ol
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin yükselişi ise dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2023 yılına göre 3 basamak yükseldiği görüldü.
Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti.
İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldı
Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.
Türkiye 3 sıra birden yükseldi
Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.
En güçlü 20 ülke
İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:
1.
ABD
2.
Rusya
3.
Çin
4.
Hindistan
5.
Güney Kore
6.
Birleşik Krallık
7.
Japonya
8.
Türkiye
9.
Pakistan
10.
İtalya
11.
Fransa
12.
Brezilya
13.
Endonezya
14.
İran
15.
Mısır
16.
Avustralya
17.
İsrail
18.
Ukrayna
19.
Almanya
20.
İspanya
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (sağda) Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
Ukrayna krizi
Blinken’in Miçotakis’ten Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatı talep ettiği iddiası
11:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала