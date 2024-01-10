https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:58+0300
2024-01-10T11:58+0300
2024-01-10T12:30+0300
savunma
tsk
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silah
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türkiye
asker
savunma
silahlı saldırı
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Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldıYine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.Türkiye 3 sıra birden yükseldiTürkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.En güçlü 20 ülkeİşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:
https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html
ordu
çin
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dünyanın en güçlü ordusu, dünyanın en güçlü orduları 2024
dünyanın en güçlü ordusu, dünyanın en güçlü orduları 2024
Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi
11:58 10.01.2024 (güncellendi: 12:30 10.01.2024)
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesinde Türkiye'nin yükselişi ise dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2023 yılına göre 3 basamak yükseldiği görüldü.
Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.
Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti.
İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldı
Yine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.
Türkiye 3 sıra birden yükseldi
Türkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.
İşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler: