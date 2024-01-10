https://sputniknews.com.tr/20240110/dunyanin-en-guclu-ordulari-2024-listesi-yayimlandi-tsk-gecen-yila-oranla-2-sira-yukseldi-1079496567.html

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi

Dünyanın en güçlü orduları 2024 listesi yayımlandı: TSK geçen yıla oranla 3 sıra birden yükseldi

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower, her yıl olarak hazırladığı dünyanın en güçlü ordularını bu yıl da güncelledi. Dünyanın en... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T11:58+0300

2024-01-10T11:58+0300

2024-01-10T12:30+0300

savunma

tsk

ordu

dünya

silah

abd

türkiye

asker

savunma

silahlı saldırı

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Ordular için harcanan bütçeler astronomik rakamlara ulaşırken, dünyanın en güçlü orduları da belli oldu. Her yıl dünya devletlerinin askeri güçlerini yakın mercek altına alarak küresel güç sıralaması yayınlayan ABD merkezli Global Firepower adlı şirket, 2023 yılına ait askeri güç sıralamasını paylaşmıştı. Global Firepower'ın ''Dünyanın En Güçlü Orduları'' listesinde, toplamda 145 ülke yer almıştı.Sıralamada ülke ordularının teknoloji yönünden gelişmişlik, insani gücü, sahada uzun kalma ve hareket kabiliyeti gibi özellikleri dikkate alındı. Türkiye, dünyanın en güçlü ordularına sahip olan ülkeler arasında yükselişe geçti. İlk üçte ABD, Rusya ve Çin yer aldıYine ilk sırada ABD yer alırken, ikinci sırada Rusya üçüncü sırada Çin geldi.Türkiye 3 sıra birden yükseldiTürkiye, bu yıl yaşadığı yükselişle yeni listede 8'nci oldu. 8'inci olan Türkiye'yi ise Pakistan ve İtalya takip etti.En güçlü 20 ülkeİşte dünyanın en prestijli askeri güç sıralamasına göre ilk 20'de bulunan ülkeler:

https://sputniknews.com.tr/20240110/blinkenin-micotakisten-ukraynaya-yeni-silah-sevkiyati-talep-ettigi-iddiasi-1079495656.html

ordu

çin

rusya

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