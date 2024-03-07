https://sputniknews.com.tr/20240307/isvec-rusya-ile-catisma-durumunda-natonun-lojistik-merkezi-haline-gelebilir-1081481130.html

İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir

İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, Macaristan’ın da üyelik onayı verdiği İsveç'in ittifak için nasıl bir... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T14:09+0300

2024-03-07T14:09+0300

2024-03-07T14:09+0300

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İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ile askeri bir çatışma durumunda İsveç'in NATO'nun lojistik merkezi haline gelebileceğini yazdı.Rusya ile doğrudan sınırı olmayan İsveç’in, NATO'nun askeri organizatörleri için cephe ülkelerinden farklı bir rol oynayabileceği ifade edilen haberde, “İsveç, Rusya ile olası çatışma durumunda lojistik bir merkez olmanın yanı sıra Finlandiya ya da Baltık ülkelerine takviye güç gönderilmesi için de bir güzergah olacaktır” ifadelerine yer verildi.Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Szujok, salı günü İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan tasarıyı imzalamıştı.Türkiye ile birlikte, ancak farklı nedenlerle İsveç’in NATO üyesi olma girişimlerini daha önce onaylamayı reddeden Macaristan, İsveç'in ittifaka katılmasının önündeki son engel olarak nitelendirilmişti.İsveç'in NATO'ya resmi katılımı kısa süre içerisinde gerçekleşecek.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova 'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı.Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamış, ancak ‘akıllı ve okuyan insanların' bunun sahte olduğunu çok iyi anladığının altını çizmişti.Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240306/zaharova-kuzey-avrupadaki-nukleer-silahlar-nato-ile-catismada-mesru-bir-hedef-olacak-1081436620.html

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