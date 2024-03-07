İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Dünyanın en zengin adamı değişti
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Sağlık Bakanı’na mülakatsız atama tepkisi
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Balık popülasyonu ve çeşitliliği neden azalıyor?
12:05
85 dk
HABER MASASI
Dünya mutfağında yer alan en iyi Türk tatlıları
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Havalar soğukken değil sıcakken daha çok işe yarayacak işlem: Mantolama
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Turizm sektöründe yapay zeka
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Almanya'da Generaller skandalı
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
8 dk
SESLİ HABER
Brezilya lideri Lula: Putin ve Medvedev ile çok iyi ilişkilerim oldu
17:42
2 dk
SESLİ HABER
Herson Bölgesi Valisi Saldo: Ukrayna savaş suçu işliyor
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
SESLİ HABER
Fransa, AB’nin Ukrayna’ya uzun vadede yardım edeceğini düşünmüyor
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’dan ABD’ye: Müttefiklerini satıyorlar
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Viktor Orban'dan 'yeni dünya düzeni' mesajı: Batının hegemonyası sona eriyor
18:41
1 dk
SESLİ HABER
Eski NATO Genel Sekreterinden Avrupa ülkelerine çağrı
18:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SEÇİM 2024 ÖZEL
MAK Başkanı Kulat: Seçimde '4K formülü' konuşulacak
19:10
106 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’de kadınların iş yaşamına katılma oranı yüzde 30'
07:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
'Göçmen meselesi Türkiye'nin en önemli sorunlarından biri'
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
HABER MASASI
Özel Okullarda Ücretsiz Ders Kitabı Dönemi Başlıyor.
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka tanılarıyla elde edilen tedavi yöntemleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ARTANKARA Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Eski ABD istihbaratçısı Scott Ritter, Ukrayna’ya Abrams vermenin anlamı olmadığını çünkü kullanamadıklarını söyledi.
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, İsrail’e verdiği destekten vazgeçmeyecektir
17:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Nijerya, BRICS’e üye olmayı planlıyor
18:22
1 dk
SESLİ HABER
Rus kozmonot: Uluslararası Uzay İstasyonu’nda dünya haberleri tartışılmıyor
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
SESLİ HABER
ABD’li siyasetçi: 15 milyon izinsiz göçmen girdi
19:09
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240307/isvec-rusya-ile-catisma-durumunda-natonun-lojistik-merkezi-haline-gelebilir-1081481130.html
İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir
İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, Macaristan’ın da üyelik onayı verdiği İsveç'in ittifak için nasıl bir... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:09+0300
2024-03-07T14:09+0300
dünya
rusya
nato
isveç
finlandiya
financial times
savaş
senaryo
abd
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079997522_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_21c580f33bc08a13555b68b826eb43c2.jpg
İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ile askeri bir çatışma durumunda İsveç'in NATO'nun lojistik merkezi haline gelebileceğini yazdı.Rusya ile doğrudan sınırı olmayan İsveç’in, NATO'nun askeri organizatörleri için cephe ülkelerinden farklı bir rol oynayabileceği ifade edilen haberde, “İsveç, Rusya ile olası çatışma durumunda lojistik bir merkez olmanın yanı sıra Finlandiya ya da Baltık ülkelerine takviye güç gönderilmesi için de bir güzergah olacaktır” ifadelerine yer verildi.Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Szujok, salı günü İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan tasarıyı imzalamıştı.Türkiye ile birlikte, ancak farklı nedenlerle İsveç’in NATO üyesi olma girişimlerini daha önce onaylamayı reddeden Macaristan, İsveç'in ittifaka katılmasının önündeki son engel olarak nitelendirilmişti.İsveç'in NATO'ya resmi katılımı kısa süre içerisinde gerçekleşecek.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova 'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı.Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamış, ancak ‘akıllı ve okuyan insanların' bunun sahte olduğunu çok iyi anladığının altını çizmişti.Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240306/zaharova-kuzey-avrupadaki-nukleer-silahlar-nato-ile-catismada-mesru-bir-hedef-olacak-1081436620.html
rusya
isveç
finlandiya
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/18/1079997522_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ae9073a3707840e1ac5c5d8741c7aef.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, nato, isveç, finlandiya, financial times, savaş, senaryo, abd
rusya, nato, isveç, finlandiya, financial times, savaş, senaryo, abd

İsveç, Rusya ile çatışma durumunda NATO'nun lojistik merkezi haline gelebilir

14:09 07.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDİsveç NATO
İsveç NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
Abone ol
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, Macaristan’ın da üyelik onayı verdiği İsveç'in ittifak için nasıl bir rol üstleneceği açıklandı.
İngiliz Financial Times gazetesi, kaynaklara dayandırdığı haberinde, Rusya ile askeri bir çatışma durumunda İsveç'in NATO'nun lojistik merkezi haline gelebileceğini yazdı.
Rusya ile doğrudan sınırı olmayan İsveç’in, NATO'nun askeri organizatörleri için cephe ülkelerinden farklı bir rol oynayabileceği ifade edilen haberde, “İsveç, Rusya ile olası çatışma durumunda lojistik bir merkez olmanın yanı sıra Finlandiya ya da Baltık ülkelerine takviye güç gönderilmesi için de bir güzergah olacaktır” ifadelerine yer verildi.
Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Szujok, salı günü İsveç'in NATO'ya katılımını onaylayan tasarıyı imzalamıştı.
Türkiye ile birlikte, ancak farklı nedenlerle İsveç’in NATO üyesi olma girişimlerini daha önce onaylamayı reddeden Macaristan, İsveç'in ittifaka katılmasının önündeki son engel olarak nitelendirilmişti.
İsveç'in NATO'ya resmi katılımı kısa süre içerisinde gerçekleşecek.
Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajda Moskova 'nın NATO ülkelerine saldırmayacağını, bunun bir anlamı olmadığını ayrıntılı bir şekilde açıklamıştı.
Rus lider, Batılı siyasetçilerin dikkatleri iç sorunlardan başka yöne çekmek için düzenli olarak hayali bir Rus tehdidiyle halklarını korkuttuklarını vurgulamış, ancak ‘akıllı ve okuyan insanların' bunun sahte olduğunu çok iyi anladığının altını çizmişti.
Putin, Batılı ülkelerin Rusya'nın Ukrayna ile olan çatışmada stratejik yenilgisinin imkansız olduğunu anlamaya başladığını, bu nedenle Rusya diyaloğa hazırken bir sonraki adımlarını düşünmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2024
DÜNYA
Zaharova: Kuzey Avrupa'daki nükleer silahlar, NATO ile çatışmada meşru bir hedef olacak
Dün, 13:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала