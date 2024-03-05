https://sputniknews.com.tr/20240305/macaristan-cumhurbaskani-isvecin-nato-uyeligini-onayladi-1081410763.html
Macaristan Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
Macaristan Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
Sputnik Türkiye
Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok İsveç'in NATO üyeliğini onayladı. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T18:41+0300
2024-03-05T18:41+0300
2024-03-05T18:42+0300
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tamas sulyok
nato üyeliği
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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevdeki ilk gününde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını imzaladığı belirtildi.Sulyok'un cumhurbaşkanı olarak aldığı ilk karar olduğunu belirten basın servisi, "Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin 26 Şubat 2024 tarihli parlamento kararını imzaladı" dedi.Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin oylama yapılmıştı. İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili evet oyu kullanırken, 6 milletvekili hayır oyu vermiş; 4 milletvekili ise çekimser kalmıştı. Böylece Macaristan meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html
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macaristan, isveç, nato, tamas sulyok, nato üyeliği
macaristan, isveç, nato, tamas sulyok, nato üyeliği
Macaristan Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
18:41 05.03.2024 (güncellendi: 18:42 05.03.2024)
Macaristan Cumhurbaşkanı Sulyok İsveç'in NATO üyeliğini onayladı.
Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok'un görevdeki ilk gününde İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını imzaladığı belirtildi.
Sulyok'un cumhurbaşkanı olarak aldığı ilk karar olduğunu belirten basın servisi, "Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin 26 Şubat 2024 tarihli parlamento kararını imzaladı" dedi.
Macaristan Ulusal Meclisi'nde düzenlenen oturumda, İsveç’in NATO’ya üyeliğine ilişkin oylama yapılmıştı. İsveç’in NATO’ya üyeliği için 188 milletvekili evet oyu kullanırken, 6 milletvekili hayır oyu vermiş; 4 milletvekili ise çekimser kalmıştı. Böylece Macaristan meclisi, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamıştı.