https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html

Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor

Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın hegemonyasının sona erdiğini ve yeni dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-05T15:48+0300

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Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına karşı çıkan liderlerden biri konumundaki Orban, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nda her yıl düzenlenen Macar büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada yeni dünya düzeninin doğmakta olduğunun altını çizdi.Orban, "Batı'nın hegemonyası sona yaklaştı ve bugün buna kimse itiraz etmiyor. Yeni dünya düzeni doğuyor ve durum sürekli olarak değerlendirilip analiz edilmesi gerekiyor" dedi.Şu anda dünyayı jeopolitik bloklara bölme girişimlerinin görüldüğünü kaydeden Orban, Macaristan da dahil egemen politika izleyen ülkelere çok büyük bir baskı uygulandığını vurguladı.Bir bloğa üye olunduğunda manevra alanının çok kısıtlandığını anlatan Orban, "Dolayısıyla Macaristan AB ve NATO üyesi olsa da bloklara bölünmek ülkemizin çıkarına değil. Bu nedenle egemenliğini savunan diğer ülkelerle ittifakımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.Orban, yurtdışında görev yapan Macar büyükelçilerin görevinin Macaristan'ın ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya tartışma götürmeyen ekonomik bulgularla göstermek olduğunu sözlerine ekledi.

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macaristan, viktor orban, avrupa birliği, avrupa, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya