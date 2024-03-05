https://sputniknews.com.tr/20240305/orban-batinin-hegemonyasi-sona-erdi-yeni-dunya-duzeni-kuruluyor-1081402876.html
Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor
Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın hegemonyasının sona erdiğini ve yeni dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini belirtti. 05.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-05T15:48+0300
2024-03-05T15:48+0300
2024-03-05T15:48+0300
dünya
macaristan
viktor orban
avrupa birliği
avrupa
abd
abd hegemonyası
çok kutuplu dünya
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8351530c2fb6d6ac1b6dc358eac93ad9.jpg
Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına karşı çıkan liderlerden biri konumundaki Orban, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nda her yıl düzenlenen Macar büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada yeni dünya düzeninin doğmakta olduğunun altını çizdi.Orban, "Batı'nın hegemonyası sona yaklaştı ve bugün buna kimse itiraz etmiyor. Yeni dünya düzeni doğuyor ve durum sürekli olarak değerlendirilip analiz edilmesi gerekiyor" dedi.Şu anda dünyayı jeopolitik bloklara bölme girişimlerinin görüldüğünü kaydeden Orban, Macaristan da dahil egemen politika izleyen ülkelere çok büyük bir baskı uygulandığını vurguladı.Bir bloğa üye olunduğunda manevra alanının çok kısıtlandığını anlatan Orban, "Dolayısıyla Macaristan AB ve NATO üyesi olsa da bloklara bölünmek ülkemizin çıkarına değil. Bu nedenle egemenliğini savunan diğer ülkelerle ittifakımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.Orban, yurtdışında görev yapan Macar büyükelçilerin görevinin Macaristan'ın ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya tartışma götürmeyen ekonomik bulgularla göstermek olduğunu sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html
macaristan
avrupa birliği
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0a/1a/1076771557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13cf5f23ca46bf9449b4cfc7d908b37f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, avrupa, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya
macaristan, viktor orban, avrupa birliği, avrupa, abd, abd hegemonyası, çok kutuplu dünya
Orban: Batı'nın hegemonyası sona erdi, yeni dünya düzeni kuruluyor
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı'nın hegemonyasının sona erdiğini ve yeni dünya düzeninin oluşum sürecinin devam ettiğini belirtti.
Batı'nın Rusya karşıtı politikalarına karşı çıkan liderlerden biri konumundaki Orban, Macaristan Dışişleri Bakanlığı'nda her yıl düzenlenen Macar büyükelçiler toplantısında yaptığı konuşmada yeni dünya düzeninin doğmakta olduğunun altını çizdi.
Orban, "Batı'nın hegemonyası sona yaklaştı ve bugün buna kimse itiraz etmiyor. Yeni dünya düzeni doğuyor ve durum sürekli olarak değerlendirilip analiz edilmesi gerekiyor" dedi.
Şu anda dünyayı jeopolitik bloklara bölme girişimlerinin görüldüğünü kaydeden Orban, Macaristan da dahil egemen politika izleyen ülkelere çok büyük bir baskı uygulandığını vurguladı.
Bir bloğa üye olunduğunda manevra alanının çok kısıtlandığını anlatan Orban, "Dolayısıyla Macaristan AB ve NATO üyesi olsa da bloklara bölünmek ülkemizin çıkarına değil. Bu nedenle egemenliğini savunan diğer ülkelerle ittifakımızı güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Orban, yurtdışında görev yapan Macar büyükelçilerin görevinin Macaristan'ın ne kadar başarılı olduğunu tüm dünyaya tartışma götürmeyen ekonomik bulgularla göstermek olduğunu sözlerine ekledi.