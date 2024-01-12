https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html
Belarus lideri Lukaşenko: Dünya muazzam olayların arifesinde
Belarus lideri Lukaşenko: Dünya muazzam olayların arifesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyanın çok büyük olayların arifesinde olduğunu belirterek, “Tüm dünya alev alabilir” dedi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T22:25+0300
2024-01-12T22:25+0300
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Belarus lideri Lukaşenko, bugün verdiği bir resepsiyonda, “Sizi uyarmak istiyorum. Dünya muazzam olayların arifesinde. Bugün o kadar karmaşık durumla karşı karşıyayız ki sanki ince buz üzerinde yürüyoruz. Dikkatsiz bir adım atarsak boğulabilir ve devleti devirebiliriz. Bu nedenle bu yıl çok zor geçecek. Tüm olaylar açısından çok gürültülü olacak” ifadesini kullandı.“Ama onu sakin ve huzurlu tutmak için her şeyi yapmalıyız” diyen Lukaşenko, “Olgular, dünyanın istikrarsız olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç” diye ekledi.Dünya güçleri içinde özellikle ABD’nin çok kutuplu dünyaya karşı çıktığını dile getiren Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20240110/belarus-ulkemizdeki-durumu-istikrarsizlastirmak-icin-ukraynada-sabotajci-gruplar-egitiliyor-1079516420.html
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belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, abd, abd, rusya sovyetleri, sovyetler birliği, avrupa
belarus, aleksandr lukaşenko, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, abd, abd, rusya sovyetleri, sovyetler birliği, avrupa
Belarus lideri Lukaşenko: Dünya muazzam olayların arifesinde
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyanın çok büyük olayların arifesinde olduğunu belirterek, “Tüm dünya alev alabilir” dedi.
Belarus lideri Lukaşenko, bugün verdiği bir resepsiyonda, “Sizi uyarmak istiyorum. Dünya muazzam olayların arifesinde. Bugün o kadar karmaşık durumla karşı karşıyayız ki sanki ince buz üzerinde yürüyoruz. Dikkatsiz bir adım atarsak boğulabilir ve devleti devirebiliriz. Bu nedenle bu yıl çok zor geçecek. Tüm olaylar açısından çok gürültülü olacak” ifadesini kullandı.
“Ama onu sakin ve huzurlu tutmak için her şeyi yapmalıyız” diyen Lukaşenko, “Olgular, dünyanın istikrarsız olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç” diye ekledi.
Dünya güçleri içinde özellikle ABD’nin çok kutuplu dünyaya karşı çıktığını dile getiren Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Onlar, Sovyetler Birliği’nin çöküşünden sonra yaptıkları gibi, tüm dünyaya hükmetmek istiyorlar. Ukrayna, Ortadoğu, şimdi de Hint ve Atlas okyanuslarının sınırı, Husiler. Sırf ABD’de yaklaşan seçimler için göstermelik bombalamalar yapıyorlar. Kahramanlıklarını, ne kadar havalı olduklarını göstermek istiyorlar. Bu istikrarsızlık yayı dünyanın diğer bölgelerine de yayılabilir. Bütün dünya alev alabilir. Buna izin vermemeliyiz.”