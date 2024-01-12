https://sputniknews.com.tr/20240112/belarus-lideri-lukasenko-dunya-muazzam-olaylarin-arifesinde-1079589424.html

Belarus lideri Lukaşenko: Dünya muazzam olayların arifesinde

Belarus lideri Lukaşenko: Dünya muazzam olayların arifesinde

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, dünyanın çok büyük olayların arifesinde olduğunu belirterek, “Tüm dünya alev alabilir” dedi. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T22:25+0300

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Belarus lideri Lukaşenko, bugün verdiği bir resepsiyonda, “Sizi uyarmak istiyorum. Dünya muazzam olayların arifesinde. Bugün o kadar karmaşık durumla karşı karşıyayız ki sanki ince buz üzerinde yürüyoruz. Dikkatsiz bir adım atarsak boğulabilir ve devleti devirebiliriz. Bu nedenle bu yıl çok zor geçecek. Tüm olaylar açısından çok gürültülü olacak” ifadesini kullandı.“Ama onu sakin ve huzurlu tutmak için her şeyi yapmalıyız” diyen Lukaşenko, “Olgular, dünyanın istikrarsız olduğunu gösteriyor. Bu sadece bir başlangıç” diye ekledi.Dünya güçleri içinde özellikle ABD’nin çok kutuplu dünyaya karşı çıktığını dile getiren Belarus lideri, sözlerini şöyle sürdürdü:

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