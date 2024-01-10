https://sputniknews.com.tr/20240110/belarus-ulkemizdeki-durumu-istikrarsizlastirmak-icin-ukraynada-sabotajci-gruplar-egitiliyor-1079516420.html

Belarus: Ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırmak için Ukrayna’da sabotajcı gruplar eğitiliyor

Belarus: Ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırmak için Ukrayna’da sabotajcı gruplar eğitiliyor

Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Volfoviç, Ukrayna topraklarında eğitilen sabotaj ve keşif grupları ile yasadışı silahlı ekiplerin Belarus’taki durumu... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T19:52+0300

2024-01-10T19:52+0300

2024-01-10T19:53+0300

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Belarus Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksandr Volfoviç, “Ukrayna topraklarında, ülkemizdeki durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan sabotaj ve keşif grupları ile yasadışı silahlı ekiplerin eğitildiğini biliyor ve görüyoruz. Elbette tüm bunlar bizi uygun tedbirler almaya zorluyor” açıklamasında bulundu.Daha önce Belarus Devlet Güvenlik Komitesi (KGB) Başkanı İvan Tertel, Belarus’ta iktidarı devirme amaçlı isyan ve terör eylemlerini düzenlemek isteyenler için bazı komşu ülkelerde eğitim kamplarının faaliyet gösterdiğini açıkladı. Ülkedeki durumu istikrarsızlaştırmaya çalışacak kişilerin kimliklerini tespit ettiklerini kaydeden Tertel, Belarus dışına kaçan radikal eğilimli bazı muhaliflerin ülke yönetimine karşı yıkıcı eylemler için Batı’daki sponsorlarından 250 milyon dolar talep ettiğini anlattı.KGB Başkanı, yabancı istihbarat servislerinin Ukrayna topraklarında 100 ilâ 300 arasında militan eğittiğini, amaçlarının Belarus’ta bir ilçe merkezini ele geçirerek burayı, Minsk’e yönelik taarruz operasyonları için bir üs haline getirmek olduğunu söyledi. Bu grubun, Ukrayna yönünden Belarus’a gireceğini belirten Tertel, ama diğer yönlerden de dikkat bozma amaçlı saldırıların olabileceğini kaydetti. Tertel, militanların sadece Ukrayna değil, Polonya ve Litvanya topraklarında da eğitildiğine dikkat çekti.

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