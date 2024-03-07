Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye: 'Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor'
15:11 07.03.2024 (güncellendi: 15:16 07.03.2024)
© AA / Murat KulaRecep Tayyip Erdoğan Elazığ'da
© AA / Murat Kula
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Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mersin’de düzenlenen mitingde halka hitap ediyor:
CHP Mersin'e ne verdi? Bu güzel Mersin'i bunlara teslim edemeyiz.
Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor.
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