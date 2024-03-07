https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:37+0300
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2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
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istanbul
burcu köksal
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Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." dedi.Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.'Yağma yok'"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/ozelden-dem-parti-aciklamasi-afyonda-kucuk-bir-surculisan-oldu-aman-baskanim-sen-duzelt-dedi-1081471197.html
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ekrem imamoğlu, chp, istanbul, burcu köksal, afyonkarahisar
ekrem imamoğlu, chp, istanbul, burcu köksal, afyonkarahisar
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." ifadelerini kullandı.
Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." dedi.
Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.
Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.
"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu, şunları söyledi:
"Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!"