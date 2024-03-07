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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T14:37+0300
2024-03-07T14:37+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
chp
istanbul
burcu köksal
afyonkarahisar
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Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." dedi.Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.'Yağma yok'"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240307/ozelden-dem-parti-aciklamasi-afyonda-kucuk-bir-surculisan-oldu-aman-baskanim-sen-duzelt-dedi-1081471197.html
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ekrem imamoğlu, chp, istanbul, burcu köksal, afyonkarahisar

İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki

14:37 07.03.2024
© Fotoğraf : İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© Fotoğraf : İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." sözlerine tepki gösterdi. İmamoğlu, "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak." ifadelerini kullandı.
Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." dedi.

Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.

Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.
'Yağma yok'
"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, şunları söyledi:
"Öyle yok. Biz insan ayırt etmeyiz kardeşim. Hani birileri çıkıyor ya 'vatan haini, terörist.' Hatırlayın, büyükşehir belediyesi terörist doluydu! Bunu diyenle, bu aynı akıl. Öyle yağma yok!"
Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
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