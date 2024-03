https://sputniknews.com.tr/20240307/imamoglundan-chp-afyonkarahisar-adayina-tepki-1081482694.html

İmamoğlu'ndan CHP Afyonkarahisar adayına tepki

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

Siyasi partilerin seçim çalışmaları devam ederken CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal, "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak." dedi.Bakırköy'de konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediye başkan adayına tepki gösterdi.Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerini eleştiren İmamoğlu, "Kendine başka bir iş ya da başka parti bulacak. Biz insan ayırt etmeyiz." dedi.'Yağma yok'"Ben CHP'liyim ama bu partiye, bu partililere değil; bu şehrin her insanına hizmet ediyorum" diyen İmamoğlu, "Her siyasi görüşten olan insanına. Öyle 'Ben belediye başkanı olursam şu partilileri belediyeye almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm' diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" ifadelerini kullandı.İmamoğlu, şunları söyledi:

