https://sputniknews.com.tr/20240307/ozelden-dem-parti-aciklamasi-afyonda-kucuk-bir-surculisan-oldu-aman-baskanim-sen-duzelt-dedi-1081471197.html
Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi
Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, Uşak'taki halka hitabında Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-07T10:32+0300
2024-03-07T10:32+0300
2024-03-07T10:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
afyonkarahisar
dem parti
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080779394_0:589:1200:1264_1920x0_80_0_0_39a38ea3f4954b3ce46d0c411144bbd2.jpg
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak’a geldi.İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da ‘Türkiye İttifakı’ olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. “Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var” dedi.Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmazÖzel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, “Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz” dedi.Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP’nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar’da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080779394_0:476:1200:1376_1920x0_80_0_0_115bf4170ceba2dfdd69a0c705d1e9d8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, dem parti
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, dem parti
Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi
Özgür Özel, Uşak'taki halka hitabında Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu' ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve 'belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak’a geldi.
İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da ‘Türkiye İttifakı’ olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. “Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var” dedi.
Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmaz
Özel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, “Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz” dedi.
Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP’nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar’da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.