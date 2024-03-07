https://sputniknews.com.tr/20240307/ozelden-dem-parti-aciklamasi-afyonda-kucuk-bir-surculisan-oldu-aman-baskanim-sen-duzelt-dedi-1081471197.html

Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi

Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, Uşak'taki halka hitabında Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere... 07.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-07T10:32+0300

2024-03-07T10:32+0300

2024-03-07T10:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

özgür özel

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

afyonkarahisar

dem parti

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/02/0f/1080779394_0:589:1200:1264_1920x0_80_0_0_39a38ea3f4954b3ce46d0c411144bbd2.jpg

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak’a geldi.İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da ‘Türkiye İttifakı’ olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. “Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var” dedi.Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmazÖzel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, “Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz” dedi.Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP’nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar’da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, dem parti