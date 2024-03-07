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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240307/ozelden-dem-parti-aciklamasi-afyonda-kucuk-bir-surculisan-oldu-aman-baskanim-sen-duzelt-dedi-1081471197.html
Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi
Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, Uşak'taki halka hitabında Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere... 07.03.2024, Sputnik Türkiye
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2024 türkiye yerel seçimleri
özgür özel
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
afyonkarahisar
dem parti
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak’a geldi.İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da ‘Türkiye İttifakı’ olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. “Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var” dedi.Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmazÖzel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, “Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz” dedi.Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP’nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar’da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html
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özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, dem parti
özgür özel, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), afyonkarahisar, dem parti

Özel'den DEM Parti açıklaması: Afyon'da küçük bir sürçülisan oldu, 'aman başkanım sen düzelt' dedi

10:32 07.03.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783 Özgür Özel,
 Özgür Özel, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2024
© İHA / MEHMET PAMUK - SİNAN YENİÇERİ-AW142783
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Özgür Özel, Uşak'taki halka hitabında Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, 'seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu' ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirtti ve 'belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık' dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aday Tanıtım Toplantısı ve Halk Buluşması programı kapsamında Uşak’a geldi.
İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan parti binası önünde gerçekleşen mitingde konuşan Özel, Uşak adaylarına destek istedi. Seçim otobüsünün üzerinde konuşan Özel, 2023 yılında yapılan seçimde yerelde güçlü bir ittifak gerektiğini ve o ittifakın adının da ‘Türkiye İttifakı’ olduğu söyleyerek, tüm vatandaşları ittifaka davet etti. “Türkiye ittifakında elbette sosyal demokratlar var ama yalnız değiliz. Türkiye ittifakında milliyetçi demokratlar var. Yakasında güneş olan, gözünde güneş parlayan iyi insanlar var” dedi.
Bizim bir prensibimiz var, eski dosttan düşman olmaz
Özel, bir önceki seçimlerde partisiyle beraber ittifak yapan tüm ortaklarının seçmenlerinden destek isteyerek, “Bizim bir prensibimiz var. Eski dosttan düşman olmaz. Dün birlikte olduklarımıza bugün kötü söz söylemeyiz. Eski ittifak ortaklarımızı hain ilan etmeyiz” dedi.
Afyonkarahisar mitinginde Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal’ın yaptığı açıklamada, seçildiğinde DEM Partisi hariç tüm partilere belediyenin kapısının açık olduğu ifadelerinin sürçülisan olduğunu belirten Özel, CHP’nin seçildiğinde hem Uşak için hem de Afyonkarahisar’da belediyenin kapıları sonuna kadar tüm partililere açık olduğunu söyledi.
İBB meclisi - Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.03.2024
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