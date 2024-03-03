https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html
MetroPOLL Araştırma sordu: Bu Pazar İstanbul'da seçim olsa kime oy verirsiniz?
MetroPOLL Araştırma sordu: Bu Pazar İstanbul'da seçim olsa kime oy verirsiniz?
Sputnik Türkiye
MetroPOLL Araştırma’nın anketlerine göre, İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un üç puan önünde olduğu bildirildi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-03T19:32+0300
2024-03-03T19:32+0300
2024-03-03T19:32+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
31 mart yerel seçimleri
ekrem imamoğlu
ibb
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
murat kurum
ak parti
chp
metropoll araştırma şirketi
anket
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077885939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab0d090553827dd1513bca55268e2ee0.jpg
MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, 21-22 Şubat’ta düzenlenen anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anketlere göre Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Murat Kurum’un 3,3 puan önünde. Ankete göre kararsız ve protesto oylar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2 oranında oy alıyor.Parti bazında işler değişiyorSencar ayrıca X platformundan “Bu pazar bir milletvekili seçimi olursa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” anketinin sonucu paylaştı. Sonuçlara göre kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtılınca partilerin oy oranlarının şu şekilde olduğu görüldü:
https://sputniknews.com.tr/20240229/abdulkadir-selvi-son-anket-sonuclarini-paylasti-istanbulda-kim-onde--1081206042.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077885939_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_03d797bfca2763008ff3a1024854ba09.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
31 mart yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, ak parti, chp, metropoll araştırma şirketi, anket, yerel seçim öncesi anket
31 mart yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, ak parti, chp, metropoll araştırma şirketi, anket, yerel seçim öncesi anket
MetroPOLL Araştırma sordu: Bu Pazar İstanbul'da seçim olsa kime oy verirsiniz?
MetroPOLL Araştırma’nın anketlerine göre, İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un üç puan önünde olduğu bildirildi.
MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, 21-22 Şubat’ta düzenlenen anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anketlere göre Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Murat Kurum’un 3,3 puan önünde. Ankete göre kararsız ve protesto oylar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2 oranında oy alıyor.
Parti bazında işler değişiyor
Sencar ayrıca X platformundan “Bu pazar bir milletvekili seçimi olursa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” anketinin sonucu paylaştı. Sonuçlara göre kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtılınca partilerin oy oranlarının şu şekilde olduğu görüldü:
Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,6
Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,9