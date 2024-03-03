https://sputniknews.com.tr/20240303/metropoll-arastirma-sordu-bu-pazar-istanbulda-secim-olsa-kime-oy-verirsiniz-1081325796.html

MetroPOLL Araştırma sordu: Bu Pazar İstanbul'da seçim olsa kime oy verirsiniz?

MetroPOLL Araştırma sordu: Bu Pazar İstanbul'da seçim olsa kime oy verirsiniz?

Sputnik Türkiye

MetroPOLL Araştırma’nın anketlerine göre, İBB seçimlerinde Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum’un üç puan önünde olduğu bildirildi. 03.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-03T19:32+0300

2024-03-03T19:32+0300

2024-03-03T19:32+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

31 mart yerel seçimleri

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

murat kurum

ak parti

chp

metropoll araştırma şirketi

anket

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/1c/1077885939_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab0d090553827dd1513bca55268e2ee0.jpg

MetroPOLL Araştırma’nın kurucu ve yöneticisi Özer Sencar, 21-22 Şubat’ta düzenlenen anketinin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaştı. Anketlere göre Cumhuriyet Halk Partisi adayı İmamoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) adayı Murat Kurum’un 3,3 puan önünde. Ankete göre kararsız ve protesto oylar dağıtılınca İmamoğlu yüzde 43,5, Kurum yüzde 40,2 oranında oy alıyor.Parti bazında işler değişiyorSencar ayrıca X platformundan “Bu pazar bir milletvekili seçimi olursa hangi siyasi partiye oy verirsiniz” anketinin sonucu paylaştı. Sonuçlara göre kararsız, cevapsız ve protesto oylar dağıtılınca partilerin oy oranlarının şu şekilde olduğu görüldü:

https://sputniknews.com.tr/20240229/abdulkadir-selvi-son-anket-sonuclarini-paylasti-istanbulda-kim-onde--1081206042.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

31 mart yerel seçimleri, ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), murat kurum, ak parti, chp, metropoll araştırma şirketi, anket, yerel seçim öncesi anket