https://sputniknews.com.tr/20240229/abdulkadir-selvi-son-anket-sonuclarini-paylasti-istanbulda-kim-onde--1081206042.html
Abdulkadir Selvi son anket sonuçlarını paylaştı: İstanbul'da kim önde?
Abdulkadir Selvi son anket sonuçlarını paylaştı: İstanbul'da kim önde?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki adaylar içim yapılan anketi paylaştı ve "Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu... 29.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-29T09:25+0300
2024-02-29T09:25+0300
2024-02-29T09:25+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
murat kurum
ak parti
chp
ekrem imamoğlu
belediye
istanbul
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İstanbul'da yarışan adayların oy durumuna ilişkin yapılan anketi paylaştı. Selvi Kurum'un daha önde olduğunu vurguladı:
https://sputniknews.com.tr/20240227/murat-kurum-anket-sonuclarini-acikladi-15-puan-ondeyiz-1081136372.html
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istanbul seçimlerinde kim önde,kurum mu imamoğlu mu önde,istanbul seçimleri anket,imamoğlu anket puan,imamoğlu istanbul anket
Abdulkadir Selvi son anket sonuçlarını paylaştı: İstanbul'da kim önde?
Abdulkadir Selvi, İstanbul'daki adaylar içim yapılan anketi paylaştı ve "Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında İstanbul'da yarışan adayların oy durumuna ilişkin yapılan anketi paylaştı.
Selvi Kurum'un daha önde olduğunu vurguladı:
"İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Optimar’ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Murat Kurum’a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı yüzde 7.6 çıkıyor. Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41 çıkarken yüzde 51.9’luk bir kesim ise oy vermem diyor. İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7.1 oluyor."