Abdulkadir Selvi son anket sonuçlarını paylaştı: İstanbul'da kim önde?

"İstanbul seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yapılan anketlerde, Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu arasında başbaşa bir durum olduğu yazılıyordu. Ben de o yönde iki anket sonucu yayınladım. Optimar’ın 21-24 Şubat tarihleri arasında 3 bin kişi üzerinde yaptığı İstanbul seçimleriyle ilgili araştırmada Murat Kurum’a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7 çıkarken, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı yüzde 41 oldu. Murat Kurum’a oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41.7 olurken, oy vermem diyenlerin oranı yüzde 50.7, kararsızların oranı yüzde 7.6 çıkıyor. Ekrem İmamoğlu’na oy verebilirim diyenlerin oranı yüzde 41 çıkarken yüzde 51.9’luk bir kesim ise oy vermem diyor. İmamoğlu konusunda kararsız olanların oranı ise yüzde 7.1 oluyor."