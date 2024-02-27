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Sandık- Zarf- Seçim - Sputnik Türkiye, 1920, 14.12.2023
2024 Türkiye yerel seçimleri
Türkiye, 31 Mart 2024 tarihinde sandık başına gidiyor. Milyonlarca seçmen, gerçekleşecek yerel seçimlerde, yeni il belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, köy ve mahalle muhtarlarını belirleyecek.
https://sputniknews.com.tr/20240227/murat-kurum-anket-sonuclarini-acikladi-15-puan-ondeyiz-1081136372.html
Murat Kurum anket sonuçlarını açıkladı: '1.5 puan öndeyiz'
Murat Kurum anket sonuçlarını açıkladı: '1.5 puan öndeyiz'
Sputnik Türkiye
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Projelerimizi açıkladık, biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların... 27.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-27T14:04+0300
2024-02-27T14:04+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
murat kurum
seçim
anket
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belediye
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Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine ilişkin konuşan Kurum, "Hep, 'Bir polemik üretebilir miyim?' diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı." ifadesini kullandı.Kurum, İmamoğlu'nun, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymadığını vurgulayarak, "Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi, 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' dedi. 'Neyi engelledik?' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. Kuyrukta bekleyen yüzlerce, binlerce İstanbullu çile çekiyor. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. İBB Başkanı her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde." açıklamasında bulundu.'Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var'Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında "protokol krizi yaşandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, şunları söyledi:İmamoğlu'nun bugüne kadar bütün törenlere çağrıldığını aktaran Kurum, "Ayasofya'ya da davet edildi. Ne gerek var bu polemiklere? Bu polemikler olmasa onu konuşan kimse yok." diye konuştu.'Bir umut olarak bizi görüyorlar'Murat Kurum, İstanbul'un ciddi sorunları olduğunu vurgulayarak, mevcut yönetimin depremle ilgili verdiği sözü tutmadığını, 8 kilometre metro, 5 bin küsur konut yaptığını, buna rağmen reklama 100 milyonlarca para harcadığını söyledi.'Anketlerde 1,5 puan öndeyiz'Aday olduktan sonra anket yaptırdıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:'Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok'Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. Bir arabamız var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.Kurum, bu zamana kadar verdikleri her sözü tuttuklarını aktararak, depremin yıl dönümünde 46 bin konutun tesliminin yapıldığını söyledi.Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kibrinin aklının önüne geçtiğini aktaran Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyasını açıkladığımızda, 'seçim yatırımı' dediler. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık. Onun 5 senede yaptığını biz bir programda yaptık. İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı para harcayan iradeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Bu şehrin parasını konser ve reklamlara harcayanlar israfı değil İstanbul’u bitirdiler. 1 Nisan'da reklam belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240226/abdulkadir-selvi-anketler-imamoglu-ile-kandil-ittifakina-ne-diyor-1081097305.html
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murat kurum, seçim, anket, istanbul, belediye
murat kurum, seçim, anket, istanbul, belediye

Murat Kurum anket sonuçlarını açıkladı: '1.5 puan öndeyiz'

14:04 27.02.2024
© AA / Abdulhamid HoşbaşMurat Kurum
Murat Kurum - Sputnik Türkiye, 1920, 27.02.2024
© AA / Abdulhamid Hoşbaş
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Projelerimizi açıkladık, biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği bu. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. İnsanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir." dedi.
Kurum, Habertürk'te katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine ilişkin konuşan Kurum, "Hep, 'Bir polemik üretebilir miyim?' diye düşünce içerisinde. 5 senedir gördüğümüz tablonun farklı tezahürü. Kurdukları siyasi senaryo işlemedi. Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı." ifadesini kullandı.
Kurum, İmamoğlu'nun, 5 yıllık dönemde devletin hiçbir protokolüne uymadığını vurgulayarak, "Yeri gelmiş bakanlara laf yetiştirmiş. Yeri gelmiş milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanımıza ağza alınmayacak laflar etmiş. Yeri geldi, 'Bizi engellediler, yaptırmadılar' dedi. 'Neyi engelledik?' diye sorulunca cevabı olmayan başkan profili çiziyor. İstanbul'la ilgili hayali olmadığı için gündemi İstanbul dışına taşıma içinde. Kuyrukta bekleyen yüzlerce, binlerce İstanbullu çile çekiyor. Gençler, geleceğe daha güvenle bakmak istiyor. İBB Başkanı her zamanki gibi törene davet edildim mi, edilmedim mi peşinde." açıklamasında bulundu.

'Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var'

Kurum, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi"nin açılış töreninde eski Başbakan Binali Yıldırım ile aralarında "protokol krizi yaşandı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını dile getirerek, şunları söyledi:
"Samimi bir şekilde Binali ağabeye, 'Sayın Başbakanım, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin.' dedim. O da 'Şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var. Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış ağabeyimize, 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor, 'Murat Bey, sen İBB adayısın, sen geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir ağabeyimiz. Gülerek, kriz yaşanır mı? Halk TV, 'protokol krizi var' diye yazdı. CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo."
İmamoğlu'nun bugüne kadar bütün törenlere çağrıldığını aktaran Kurum, "Ayasofya'ya da davet edildi. Ne gerek var bu polemiklere? Bu polemikler olmasa onu konuşan kimse yok." diye konuştu.

'Bir umut olarak bizi görüyorlar'

Murat Kurum, İstanbul'un ciddi sorunları olduğunu vurgulayarak, mevcut yönetimin depremle ilgili verdiği sözü tutmadığını, 8 kilometre metro, 5 bin küsur konut yaptığını, buna rağmen reklama 100 milyonlarca para harcadığını söyledi.
İstanbul'un her semtine gittiklerini ve şehrin en önemli sorunun trafik olduğunu kaydeden Kurum, "İnsanlar metrobüs kuyruklarında, 3. dünya ülkesinde olmayan görüntüleri görmekten bıkmış. Deprem endişesi yaşıyorlar. Sosyal yardımlarla adaletsizlikten şikayetçi. Bunları çözecek bir umut olarak bizi görüyorlar. Bizim ne yaptığımızı biliyorlar. 5 sene bakanlık yaptım. Evimde oturmadım, selde, depremde, yangında milletin yanına koştum." ifadelerine yer verdi.

'Anketlerde 1,5 puan öndeyiz'

Aday olduktan sonra anket yaptırdıklarını anlatan Kurum, şöyle devam etti:
"İlk ankette 2,5-3 puan gerideydik. Projelerimizi açıkladık. Biz öne geçtik. Bugün 1-1,5 puan öndeyiz. Bunların hazmedemediği bu. Telaşları bundan. Murat Kurum öne geçer. İnsanların sorunlarına yüzünüzü dönerseniz, insanlar da size cevabı verir. Bunu gördükleri için 'acaba ne yapsak' telaşı içindeler. Biz İstanbul'un sorunlarını çözmek için meydana çıktık. Daha öncesinde de anketler yapıldı. Orada da milletimiz bizi istedi, Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir etti ve aday gösterdi."

'Mal varlığımızı açıklamada herhangi bir sorunumuz yok'

Mal varlığını açıklamada herhangi bir sorunu olmadığını aktaran Kurum, "Ankara'da, İstanbul'da evimiz var. Bir arabamız var. Mal varlığımız bu. Ev aldığımız için o eve olan borcumuz var. 2 yıl daha borç ödeyeceğiz." dedi.
Kurum, bu zamana kadar verdikleri her sözü tuttuklarını aktararak, depremin yıl dönümünde 46 bin konutun tesliminin yapıldığını söyledi.
Ekrem İmamoğlu'nun siyasi kibrinin aklının önüne geçtiğini aktaran Kurum, "Yarısı Bizden Kampanyasını açıkladığımızda, 'seçim yatırımı' dediler. 2 haftada 10 bin konutun temellerini attık. Onun 5 senede yaptığını biz bir programda yaptık. İstanbul'un kaynakları İstanbul'a yeter. Reklam bütçesine deprem bütçesinin iki katı para harcayan iradeden bizi takdir etmesini beklemiyoruz. İstanbul'un kaynağını İstanbul'a harcayacağız. Bu şehrin parasını konser ve reklamlara harcayanlar israfı değil İstanbul’u bitirdiler. 1 Nisan'da reklam belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik başlayacak." diye konuştu.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.02.2024
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