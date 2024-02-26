https://sputniknews.com.tr/20240226/abdulkadir-selvi-anketler-imamoglu-ile-kandil-ittifakina-ne-diyor-1081097305.html
Abdulkadir Selvi: Anketler İmamoğlu ile Kandil ittifakına ne diyor?
Abdulkadir Selvi: Anketler İmamoğlu ile Kandil ittifakına ne diyor?
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısı konusunda anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını... 26.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-26T10:31+0300
2024-02-26T10:31+0300
2024-02-26T10:31+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
abdulkadir selvi
seçmen
ekrem imamoğlu
chp
dem parti
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısını değerlendirdi.Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar araştırmanın anket sonuçlarını paylaşan Selvi, şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20240225/cumhur-ittifaki-besiktas-belediye-baskan-adayi--toper-sloganimizi-intihal-etmis-sayin-imamoglu-1081081536.html
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abdulkadir selvi, seçmen, ekrem imamoğlu, chp, dem parti
abdulkadir selvi, seçmen, ekrem imamoğlu, chp, dem parti
Abdulkadir Selvi: Anketler İmamoğlu ile Kandil ittifakına ne diyor?
Abdulkadir Selvi, CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısı konusunda anket sonuçlarını paylaştı. Ankete göre kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünenlerin oranı yüzde 28.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP ile DEM Parti arasındaki kent uzlaşısını değerlendirdi.
Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar araştırmanın anket sonuçlarını paylaşan Selvi, şunları söyledi:
Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor? Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor. DEM Parti adını “Kent uzlaşısı” koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6’sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP’lilerin yüzde 48.5’ü DEM’in ise yüzde 75’i ittifak olarak görüyor. Şimdi geldik bu ittifakın esas önemli olan yanına. Optimar, “CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 72’si başarılı olamayacağını düşünüyor. Başarılı olur diyenler ise yüzde 28 çıkıyor."