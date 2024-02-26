Abdulkadir Selvi: Anketler İmamoğlu ile Kandil ittifakına ne diyor?

Peki Ekrem İmamoğlu ile Kandil arasındaki bu ittifaka seçmen nasıl bakıyor? Hilmi Daşdemir’in başkanı olduğu Optimar araştırma bunu halka sormuş. 17-21 Şubat 2024 tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yapılan araştırma ilginç sonuçlar veriyor. DEM Parti adını “Kent uzlaşısı” koydu ama ankete katılanların yüzde 58.6’sı bunun ittifak olduğu görüşünde. Yüzde 41.4 ise hayır ittifak değil diyor. İlginç olan CHP’lilerin yüzde 48.5’ü DEM’in ise yüzde 75’i ittifak olarak görüyor. Şimdi geldik bu ittifakın esas önemli olan yanına. Optimar, “CHP VE DEM PARTİ arasında gerçekleşen kent uzlaşısı ittifakının başarılı olacağını düşünüyor musunuz?” diye sormuş. Ankete katılanların yüzde 72’si başarılı olamayacağını düşünüyor. Başarılı olur diyenler ise yüzde 28 çıkıyor."