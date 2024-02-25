https://sputniknews.com.tr/20240225/cumhur-ittifaki-besiktas-belediye-baskan-adayi--toper-sloganimizi-intihal-etmis-sayin-imamoglu-1081081536.html
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper: Sloganımızı intihal etmiş sayın İmamoğlu
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper: Sloganımızı intihal etmiş sayın İmamoğlu
Sputnik Türkiye
Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısındaki “Biri var”... 25.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-25T15:20+0300
2024-02-25T15:20+0300
2024-02-25T15:20+0300
2024 türkiye yerel seçimleri
serkan toper
ekrem imamoğlu
slogan
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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için kullanılan şarkıda geçen sloganın seçim çalışmalarının başından bu yana kendilerine ait olduğunu iddia etti.Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Toper, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "'Biri Var' 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. 'Taklitlerinden sakınınız.' O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim “Biri var” sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html
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serkan toper, ekrem imamoğlu, slogan
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper: Sloganımızı intihal etmiş sayın İmamoğlu
Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısındaki “Biri var” sloganının kendilerine ait olduğunu söyledi.
Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için kullanılan şarkıda geçen sloganın seçim çalışmalarının başından bu yana kendilerine ait olduğunu iddia etti.
Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Toper, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "'Biri Var' 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. 'Taklitlerinden sakınınız.' O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim “Biri var” sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullandı.