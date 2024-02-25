https://sputniknews.com.tr/20240225/cumhur-ittifaki-besiktas-belediye-baskan-adayi--toper-sloganimizi-intihal-etmis-sayin-imamoglu-1081081536.html

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper: Sloganımızı intihal etmiş sayın İmamoğlu

Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper: Sloganımızı intihal etmiş sayın İmamoğlu

Sputnik Türkiye

Cumhur ittifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni seçim şarkısındaki “Biri var”... 25.02.2024, Sputnik Türkiye

2024-02-25T15:20+0300

2024-02-25T15:20+0300

2024-02-25T15:20+0300

2024 türkiye yerel seçimleri

serkan toper

ekrem imamoğlu

slogan

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Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan adayı Toper, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart yerel seçimleri için kullanılan şarkıda geçen sloganın seçim çalışmalarının başından bu yana kendilerine ait olduğunu iddia etti.Konuyla ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Toper, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek "'Biri Var' 45 gündür bizim ilgi çeken sloganımızdır. 'Taklitlerinden sakınınız.' O kadar danışman ordusu slogan bulamamış bizim “Biri var” sloganımızı intihal etmiş sayın Ekrem İmamoğlu” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240214/imamoglu-acikladi-kanal-istanbulun-imar-plani-iptal-edildi-1080720246.html

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serkan toper, ekrem imamoğlu, slogan