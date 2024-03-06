https://sputniknews.com.tr/20240306/ukraynalilar-rusyadaki-secimlere-engel-olmaya-calisiyor-berdyansktaki-saldirida-bir-kisi-oldu-1081443280.html
Ukraynalılar Rusya’daki seçimlere engel olmaya çalışıyor: Berdyansk’taki saldırıda bir kişi öldü
Ukraynalılar Rusya’daki seçimlere engel olmaya çalışıyor: Berdyansk’taki saldırıda bir kişi öldü
Sputnik Türkiye
Rusya’ya katıldıktan sonra ilk devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanan Zaporojye Bölgesi’nde terör saldırısı meydana geldi. Berdyansk şehrinde meydana gelen... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T16:37+0300
2024-03-06T16:37+0300
2024-03-06T16:37+0300
ukrayna krizi
rusya devlet başkanlığı seçimleri
vladimir putin
seçim
zaporojye
ukrayna ordusu
terör saldırısı
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Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Telegram paylaşımında, “Naziler, terör saldırılarıyla memleketlilerimin gözünü korkutarak Zaporozhye bölgesindeki seçimleri bozmaya çalışıyor. Teröristler Berdyansk’ta saldırı gerçekleştirdi. Bir genç kadın ağır yaralandı” diye yazdı.Rogov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saldırı kurbanının yaşamını yitirdiğini bildirdi.Dışişleri uyarmıştıRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında yabancı ülkelerdeki seçim merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığını söylemişti.Zaharova, basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için provokasyon uyarısında bulundu.Seçim günü yabancı ülkelerdeki sandık merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığının aleni olduğunu belirten Zaharova, "Rus diplomatik kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması alanındaki durum önemli ölçüde kötüye gitti ve çok ciddi endişelere yol açıyor" dedi.Moskova'nın yurtdışında seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bu faktörü göz önünde bulundurduğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Rus diplomatlar bunun için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak maalesef Avrupa ve Amerika kıtasındaki tüm partnerler, seçim günü sandık merkezlerinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin not olarak düzenlenen taleplerimize henüz yanıt vermedi.
https://sputniknews.com.tr/20240210/anket-rusyada-yarin-secim-olsaydi-vladimir-putin-yuzde-kac-oy-alirdi-1080605052.html
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rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, seçim, zaporojye, ukrayna ordusu, terör saldırısı
rusya devlet başkanlığı seçimleri, vladimir putin, seçim, zaporojye, ukrayna ordusu, terör saldırısı
Ukraynalılar Rusya’daki seçimlere engel olmaya çalışıyor: Berdyansk’taki saldırıda bir kişi öldü
Rusya’ya katıldıktan sonra ilk devlet başkanlığı seçimlerine hazırlanan Zaporojye Bölgesi’nde terör saldırısı meydana geldi. Berdyansk şehrinde meydana gelen patlamada bir genç kadının yaşamını yitirdiği belirtildi.
Zaporojye bölgesinin 'Rusya'yla Beraberiz' hareketinin lideri Vladimir Rogov, Telegram paylaşımında, “Naziler, terör saldırılarıyla memleketlilerimin gözünü korkutarak Zaporozhye bölgesindeki seçimleri bozmaya çalışıyor. Teröristler Berdyansk’ta saldırı gerçekleştirdi. Bir genç kadın ağır yaralandı” diye yazdı.
Rogov, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saldırı kurbanının yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri sırasında yabancı ülkelerdeki seçim merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığını söylemişti.
Zaharova, basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine 17 Mart'ta yapılacak devlet başkanlığı seçimleri için provokasyon uyarısında bulundu.
Seçim günü yabancı ülkelerdeki sandık merkezlerinde provokasyon düzenlenme olasılığının katbekat arttığının aleni olduğunu belirten Zaharova, "Rus diplomatik kuruluşlarının güvenliğinin sağlanması alanındaki durum önemli ölçüde kötüye gitti ve çok ciddi endişelere yol açıyor" dedi.
Moskova'nın yurtdışında seçim güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarda bu faktörü göz önünde bulundurduğunu anlatan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rus diplomatlar bunun için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Ancak maalesef Avrupa ve Amerika kıtasındaki tüm partnerler, seçim günü sandık merkezlerinde güvenliğin sağlanmasına ilişkin not olarak düzenlenen taleplerimize henüz yanıt vermedi.