https://sputniknews.com.tr/20240210/anket-rusyada-yarin-secim-olsaydi-vladimir-putin-yuzde-kac-oy-alirdi-1080605052.html
Anket: Rusya'da yarın seçim olsaydı Vladimir Putin yüzde kaç oy alırdı?
Anket: Rusya'da yarın seçim olsaydı Vladimir Putin yüzde kaç oy alırdı?
VTsIOM anketi, Rusya vatandaşlarının büyük kısmının 17 Mart’ta yapılacak devlet başkanı seçimine katılmayı planladığını gösterdi. 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T16:45+0300
2024-02-10T16:45+0300
2024-02-10T16:45+0300
dünya
rusya
vladimir putin
seçim
rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom)
başkanlık seçimi
anket
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Yapılan ankette seçimlerin yarın yapılması halinde ülke vatandaşlarının yüzde 75’inin oylarını Vladimir Putin’e vereceği saptandı.Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (VTSIOM) internet sitesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, Rusya vatandaşlarının yüzde 62’si devlet başkanı seçimine ‘kesinlikle katılacağını’, yüzde 7’si ‘kesin katılmayacağını’ belirtti.Açıklama metninde, “Seçime katılacak vatandaşların yüzde 75’i, oylama yarın yapılsaydı oyunu Vladimir Putin’e verirdi” ifadesi kullanıldı.Daha önce yapılan başka bir ankette VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78.9’a çıktığını göstermiş, ülke vatandaşlarının yüzde 76.2’sinin de Putin’in icraatlarını genel olarak desteklediği ortaya çıkmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240210/kremlin-abdde-rusya-ile-muzakere-etme-istegi-ve-iradesi-gormuyoruz-1080600239.html
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rusya, vladimir putin, seçim, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), başkanlık seçimi, anket
rusya, vladimir putin, seçim, rus kamuoyu araştırma merkezi (vtsiom), başkanlık seçimi, anket
Anket: Rusya'da yarın seçim olsaydı Vladimir Putin yüzde kaç oy alırdı?
VTsIOM anketi, Rusya vatandaşlarının büyük kısmının 17 Mart’ta yapılacak devlet başkanı seçimine katılmayı planladığını gösterdi.
Yapılan ankette seçimlerin yarın yapılması halinde ülke vatandaşlarının yüzde 75’inin oylarını Vladimir Putin’e vereceği saptandı.
Rusya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (VTSIOM) internet sitesinde yayınlanan anket sonuçlarına göre, Rusya vatandaşlarının yüzde 62’si devlet başkanı seçimine ‘kesinlikle katılacağını’, yüzde 7’si ‘kesin katılmayacağını’ belirtti.
Açıklama metninde, “Seçime katılacak vatandaşların yüzde 75’i, oylama yarın yapılsaydı oyunu Vladimir Putin’e verirdi” ifadesi kullanıldı.
Daha önce yapılan başka bir ankette VTsIOM anketi, Rusların Devlet Başkanı Vladimir Putin’e duyduğu güvenin yüzde 78.9’a çıktığını göstermiş, ülke vatandaşlarının yüzde 76.2’sinin de Putin’in icraatlarını genel olarak desteklediği ortaya çıkmıştı.