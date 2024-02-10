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Kremlin: ABD'de Rusya ile müzakere etme isteği ve iradesi görmüyoruz
Kremlin: ABD'de Rusya ile müzakere etme isteği ve iradesi görmüyoruz
Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm ana mesajlarının farkında olduklarını ancak... 10.02.2024, Sputnik Türkiye
2024-02-10T14:24+0300
2024-02-10T14:25+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportaj, Rus liderin sesini, en büyük medya kuruluşlarının Anglosaksonlar tarafından kontrol edildiği Batı'da duyurması için iyi bir fırsat oldu" açıklamasında bulundu.Bu röportajın daha ilk 24 saat içinde sadece X'te (eski adıyla Twitter) 100 milyondan fazla görüntülenmiş olmasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü, bunun destek anlamına gelmediğini belirterek, "Bakış açımızın destek bulmasını da bekleyemeyiz. Bizim için asıl önemli olan Başkanımızın sesinin duyulmasıdır. Ve eğer sesi duyulursa, bu daha fazla insanın onun haklı mı yoksa haksız mı olduğunu düşüneceği anlamına gelir. En azından düşünecekler" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı'nın Carlson'a verdiği bir röportajda ABD ile propaganda açısından karşı karşıya gelmenin çok zor olduğu yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Çünkü Anglosaksonlar bir şekilde tüm büyük yayıncılara ve tüm büyük gazetelere sahipler. Dolayısıyla bu arka plan karşısında asıl önemli olan insanlara bizim dünya görüşümüzü tanıma fırsatı vermektir. Bu açıdan da bu çok iyi bir fırsat" sözlerini dile getirdi.'ABD'de Rusya ile müzakere etme isteği ve iradesi görmüyoruz'Rus liderin gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın Moskova'nın bakış açısını Washington'a taşımaya yardımcı olup olmayacağı sorusuna Kremlin Sözcüsü, "ABD'li yetkililer pozisyonumuzu gayet iyi biliyor, Putin'in tüm ana mesajlarını gayet iyi biliyorlar. Putin'in çeşitli konuları nasıl ele aldığını ve ne düşündüğünü çok iyi biliyorlar. Bu bir bilgi meselesi değil, bir arzu meselesi. Müzakere yoluna girmek için bir şeyler yapma arzusu. Şu ana kadar ABD'den bu yönde bir arzu ve siyasi irade görmedik" cümlelerini altını çizdi.'Kremlin'in internet sitesi her gün onlarca hacker saldırısına maruz kalıyor'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Kremlin resmi internet sitesinin her gün düzinelerce siber saldırıya maruz kaldığını, ancak Rus uzmanların siteyi 24 saat koruduğunu söyledi.Peskov, bilgisayar korsanlarının Kremlin internet sitesine saldırarak gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı röportajın yayınlanmasını engellemeye çalışıp çalışmadıkları sorusuna, "Olağanüstü bir saldırı olup olmadığını bilmiyorum. Ama Kremlin'in internet sitesine her gün onlarca saldırı oluyor. Bir yıl boyunca her gün. Güçlü DDoS saldırıları ve sitenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik saldırılar var" dedi.Özel servislerin internet sitesini korumak için 'gece gündüz çalıştığını' dile getiren Peskov, "Sitenin bütünlüğü ve güvenliği düzgün bir şekilde sağlanmaktadır" dedi.
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dmitriy peskov, kremlin, rusya, tucker carlson, vladimir putin, abd, hacker
dmitriy peskov, kremlin, rusya, tucker carlson, vladimir putin, abd, hacker

Kremlin: ABD'de Rusya ile müzakere etme isteği ve iradesi görmüyoruz

14:24 10.02.2024 (güncellendi: 14:25 10.02.2024)
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEVKremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sarayı ve Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
© AFP 2023 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Kremlin Sözcüsü Peskov yaptığı açıklamada, ABD'li yetkililerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in tüm ana mesajlarının farkında olduklarını ancak müzakereler için hala bir istek ve siyasi irade göstermediklerini vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gazeteci Tucker Carlson ile yaptığı röportaj, Rus liderin sesini, en büyük medya kuruluşlarının Anglosaksonlar tarafından kontrol edildiği Batı'da duyurması için iyi bir fırsat oldu" açıklamasında bulundu.
Bu röportajın daha ilk 24 saat içinde sadece X'te (eski adıyla Twitter) 100 milyondan fazla görüntülenmiş olmasını yorumlayan Kremlin Sözcüsü, bunun destek anlamına gelmediğini belirterek, "Bakış açımızın destek bulmasını da bekleyemeyiz. Bizim için asıl önemli olan Başkanımızın sesinin duyulmasıdır. Ve eğer sesi duyulursa, bu daha fazla insanın onun haklı mı yoksa haksız mı olduğunu düşüneceği anlamına gelir. En azından düşünecekler" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı'nın Carlson'a verdiği bir röportajda ABD ile propaganda açısından karşı karşıya gelmenin çok zor olduğu yönündeki sözlerini hatırlatarak, "Çünkü Anglosaksonlar bir şekilde tüm büyük yayıncılara ve tüm büyük gazetelere sahipler. Dolayısıyla bu arka plan karşısında asıl önemli olan insanlara bizim dünya görüşümüzü tanıma fırsatı vermektir. Bu açıdan da bu çok iyi bir fırsat" sözlerini dile getirdi.

'ABD'de Rusya ile müzakere etme isteği ve iradesi görmüyoruz'

Rus liderin gazeteci Tucker Carlson'a verdiği röportajın Moskova'nın bakış açısını Washington'a taşımaya yardımcı olup olmayacağı sorusuna Kremlin Sözcüsü, "ABD'li yetkililer pozisyonumuzu gayet iyi biliyor, Putin'in tüm ana mesajlarını gayet iyi biliyorlar. Putin'in çeşitli konuları nasıl ele aldığını ve ne düşündüğünü çok iyi biliyorlar. Bu bir bilgi meselesi değil, bir arzu meselesi. Müzakere yoluna girmek için bir şeyler yapma arzusu. Şu ana kadar ABD'den bu yönde bir arzu ve siyasi irade görmedik" cümlelerini altını çizdi.

'Kremlin'in internet sitesi her gün onlarca hacker saldırısına maruz kalıyor'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Kremlin resmi internet sitesinin her gün düzinelerce siber saldırıya maruz kaldığını, ancak Rus uzmanların siteyi 24 saat koruduğunu söyledi.
Peskov, bilgisayar korsanlarının Kremlin internet sitesine saldırarak gazeteci Tucker Carlson'ın Rusya lideri Vladimir Putin'le yaptığı röportajın yayınlanmasını engellemeye çalışıp çalışmadıkları sorusuna, "Olağanüstü bir saldırı olup olmadığını bilmiyorum. Ama Kremlin'in internet sitesine her gün onlarca saldırı oluyor. Bir yıl boyunca her gün. Güçlü DDoS saldırıları ve sitenin kontrolünü ele geçirmeye yönelik saldırılar var" dedi.
Özel servislerin internet sitesini korumak için 'gece gündüz çalıştığını' dile getiren Peskov, "Sitenin bütünlüğü ve güvenliği düzgün bir şekilde sağlanmaktadır" dedi.
ABD’li gazeteci Carlson'ın Rusya lideri Putin ile yaptığı röportaj - Sputnik Türkiye, 1920, 10.02.2024
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