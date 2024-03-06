https://sputniknews.com.tr/20240306/peskov-rusya-batinin-dikte-edici-politikalarina-artik-yeter-dedi-1081440043.html

Peskov: Rusya, Batı'nın dikte edici politikalarına 'artık yeter' dedi

Peskov: Rusya, Batı'nın dikte edici politikalarına 'artık yeter' dedi

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın bazı ülkelerin nasıl yaşanması gerektiğini dikte eden politikalarına 'artık yeter' dediğini belirterek, kendilerinde... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T14:40+0300

2024-03-06T14:40+0300

2024-03-06T15:27+0300

dünya

rusya

soçi

2024 dünya gençlik festivali

kremlin

dmitriy peskov

moskova

çok kutuplu dünya

batı

abd

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Sirius Federal Bölgesi'nde küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali’nde konuştu.Katılımcılar arasında hem dost hem de hasım ülkelerden kişiler bulunduğuna dikkat çeken Peskov, "Başkalarına nasıl yaşamaları gerektiğini dikte etmeyi kendine hak gören ülkeler var. İşbirliği adı altında diğer ülkeleri soymaya hakkı olduğunu düşünen ülkeler var. Ancak fiiliyatta bu bir işbirliği değil, yeni sömürgeciliktir, onun yeni tezahürüdür" dedi.Diğer ülke ve halkların yaşam tarzlarını kınayıp onları yanlış, demokrasi ideallerine aykırı bularak kendi yaşam tarzlarını diğer devletlere empoze etmek isteyen ülkeler de bulunduğunu kaydeden Peskov, "Bundan hoşlanmıyoruz ve yıllar önce buna 'artık yeter' dedik. Maalesef dünyada buna 'artık yeter' diyebilen ülkeler çok az. 'Biz egemen bir devletiz' diyebilen ülkeler çok az. Ancak yine de istediği gibi yaşamak, diğerlerine saygı göstermek, sözünün duyulacağından ve kendisine saygı gösterileceğinden emin olmak isteyen çok sayıda ülke de var. Tek kutuplu dünya çağı, dikte çağı, sömürge ve sömürgecilik çağı sona erecek, yerini daha adil ilişkilerin, ulusal çeşitliliğin, kültürel çeşitliliğin, çeşitliliğe saygının olduğu bir yüzyıl alacak ve Rusya bu yeni dünyanın ayrılmaz bir parçası olacak" ifadelerini kullandı.'Alman subayların planlarına göz yummayacağız'Etkinlikte yer alan bir Alman vatandaşının Alman subayların Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırı planını sorması üzerine Rusya'nın buna göz yummayacağını söyleyen Peskov, "Biz sizleri (Almanları) seviyoruz ve savaş istemiyoruz. Biz hiçbir şeyi havaya uçurmak istemiyoruz. Ancak bu olana göz yummayacağız" dedi.'Rusya ve ABD düşman değil'Dünya Gençlik Festivali'ne katılan bir ABD vatandaşı, Peskov'a Moskova ve Washington arasındaki ilişkilerin durumunu sordu.Rusya-ABD ilişkilerinin hiçbir zaman şu anki kadar kötü olmadığının altını çizen Kremlin Sözcüsü, "Amerika bize karşı savaşıyor. Evet, savaşıyor. ABD tankları Rusya topraklarında ilerliyor. Bu kötü bir durum" yanıtını verdi.Bununla beraber Rusların ve ABD'lilerin birbirine benzediğini ve iki ülkenin birbirine düşman olmadığını söyleyen Peskov, Rusya'da Amerikan karşıtlığı bulunmadığını ancak Moskova'nın Rusya'yı ve Rus Devlet Başkanı'nı aşağılayan politikacılardan hoşlanmadığını vurguladı.'ABD uçaklarını Rusya topraklarına gönderirse, onları da yakarız'Rusya'nın halihazırda özel askeri harekat bölgesindeki ABD tanklarını imha ettiğine dikkat çeken Peskov, Washington'un Rusya topraklarına uçak göndermeleri halinde onları düşürüp yanacakları uyarısında bulundu.'Nükleer silah kullanabileceğimiz durumlar belli'Kremlin Sözcüsü, bir soru üzerine Rusya'nın nükleer silaha başvurabileceği durumlardan nükleer doktrinde tanımlandığını belirterek "Eğer ulusal varlığımıza, ülkemize yönelik tehdit gelirse, o zaman nükleer silah kullanılır. Bunun dışında mümkün değil. Bunu konuşmak sorumsuzluktur, ben buna inanıyorum" diye konuştu.'Transdinyester'e yardım sunmaya açığız'Transdinyester'in Moldova'nın yoğun baskısı nedeniyle Rusya'dan yardım talebinde bulunmasını değerlendiren Peskov, sözlerini şöyle sürdürdü:Transdinyester'de Moldova yönetiminin yaptıklarını kabul etmeyen insanların yaşadığını söyleyen Peskov, Kişinev'in bu insanların görüşlerini dikkate alacağını umduklarını, zira hükümetin bunu yapmakla yükümlü olduğunu kaydetti.Peskov, Rusya'yla diyaloğu reddetmenin büyük bir hata olduğu ve Moldovalı yetkililerin bunu anlayacağını umdukları mesajını da verdi.'Avrupalı askerlerin Ukrayna'ya gönderilmesinin tartışılması bile tehlikeli'Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya Batılı ülkelerden birliklerin gönderilmesi yönündeki inisiyatifine tepki gösteren Peskov, "Fransa'dan gelen çok sayıda çelişkili açıklama olduğunu görüyoruz. Cumhurbaşkanı bunu tartışmayı, Rusya'yı yenmek için Ukrayna'ya yabancı birlikler gönderme olasılığını değerlendirmeyi gerekli gördüğünü söylüyor. Ancak Fransa Dışişleri Bakanı, bu açıklamayı reddediyor. Yine de, bunun tartışılması bile başlı başına çok tehlikelidir" vurgusu yaptı.'Dünyanın güvenliğine ilişkin sorumlu Rusya ve ABD'de'Rusya ve ABD'nin en büyük nükleer cephaneliklere sahip olduğunu belirten Peskov, bu nedenle Moskova ve Washington'un küresel stratejik güvenliğe ilişkin sorumluluğu taşıdığını, buna yalnızca bu iki ülkenin yapabileceğini ifade etti.'AB ile ilişkiler tehdit oluşturmuyor'AB ile ilişkilerden söz eden Kremlin Sözcüsü, sözlerine şöyle devam etti: 'Rusya gelecekte de geniş, başarılı ve açık bir olacak'Rusya'nın geleceğine ilişkin öngörülerini de paylaşan Peskov, "Rusya, her zaman olduğu gibi büyük, geniş, zengin, açık, başarılı ve yüksek nüfusa bir ülke olacak. Bu sizin meseleniz, ben her şeyi yaptım zaten, altı çocuğum var. Sizin de bunu yapmanız gerek" dedi.'Seçimlere müdahale girişimlerini önleyeceğiz'Kremlin Sözcüsü, 17 Mart'ta yapılacak Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde dışarıdan gerçekleştirilecek tüm müdahale girişimlerinin önünü keseceklerini vurguladı.Bu bağlamda Peskov, Rusya'nın ABD seçimlerine hiçbir zaman müdahale etmediğinin altını çizdi.'Modern dünya yaptırımları değersiz kılıyor'Modern dünyanın çok çeşitli bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek bu durumun yaptırımları değersiz hale getirdiğini kaydeden Peskov, yıllardır yaptırım yükü altında bulunan İran'ın hala daha kalkınmaya devam etmesini örnek olarak sundu.'NATO'nun doğuya genişlemesine göz yumamayız'Kremlin Sözcüsü, kolektif Batı ülkelerinin sadece ekonomi değil, güvenlik alanında da baskı uyguladığını belirterek NATO'nun askeri altyapısının onlarca yıldır kesintisiz bir şekilde doğuya, Rus sınırlarına doğru ilerlemesinin Rusya için tehdit olduğunu ve buna göz yumamayacaklarını da vurguladı.Festival hakkındaRusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde yer alan ve federal bölge statüsüne sahip Sirius, küresel gündemdeki önemli sorunların ele alındığı Dünya Gençlik Festivali 2024'e ev sahipliği yaparken, dünyanın dört bir yanından gelen gençleri de bir araya getiriyor.Festival, farklı kültürleri ve ulusları bir araya getirerek, farklılıklarına rağmen dünyanın geleceğinin birlikte inşa edilebileceğini göstermek amacıyla gerçekleştirilirken, diğer ülkelerden gelen gençlerle iletişim kurma fırsatı, Rus gençlerin sadece yabancı dil becerilerini geliştirmelerine değil, aynı zamanda diğer ülkelerin yaşamı ve kültürü hakkında bilgi edinmelerine ve kendi ülkeleri hakkında konuşmalarına da yardımcı oluyor.Festivale 10 bin Rus vatandaşı ve aynı sayıda yabancı genç katılırken, istatistiklere göre katılım için 188 ülkeden 309 bin 542 başvuru alındı.Bununla birlikte yabancı katılımcıları koordine etmek üzere yurtdışında 95 ulusal hazırlık komitesi oluşturuldu.Dünya Gençlik Festivali, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 1-7 Mart tarihleri arasında Sirius federal topraklarında gerçekleştiriliyor.

https://sputniknews.com.tr/20240306/2024-dunya-genclik-festivali-katilimcilari-rusya-bizim-en-sevdigimiz-ulkelerden-biri-1081409281.html

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rusya, soçi, 2024 dünya gençlik festivali, kremlin, dmitriy peskov, moskova, çok kutuplu dünya, batı, abd, nükleer silah