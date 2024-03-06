https://sputniknews.com.tr/20240306/2024-dunya-genclik-festivali-katilimcilari-rusya-bizim-en-sevdigimiz-ulkelerden-biri-1081409281.html

2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülkelerden biri

2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülkelerden biri

Sputnik Türkiye

Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki federal bölge Sirius'ta düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları, halk arasında çok sevilen Katyuşa şarkısını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

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multimedya

video

rusya

2024 dünya gençlik festivali

krasnodar

belarus

özbekistan

tacikistan

arjantin

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Suriye'den gelen bir katılımcı, 'Rusya, bizim kendi vatanımızdan sonra en sevdiğimiz ikinci ülke. Sizinle birlikteyiz ve sizi seviyoruz' dedi.Zimbabve'li katılımcı ise Rusya ile ilgili olumlu izlenimlerini yurttaşlarıyla paylaşarak, 'İnsanlar, burada kaosun hakim olduğunu düşünüyor. Ama artık Rusya'da her şey yolunda olduğunu anladık ve buraya gelmek isteyenler kolay kolay yapabilir bunu' dedi.1-7 Mart tarihlerinde yapılan Festival'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor. Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı 275 kişi, Hindistan'ı 360 kişi, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html

rusya

krasnodar

belarus

özbekistan

tacikistan

arjantin

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2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülke Sputnik Türkiye 2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülke 2024-03-06T14:30+0300 true PT1M32S

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