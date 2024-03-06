https://sputniknews.com.tr/20240306/2024-dunya-genclik-festivali-katilimcilari-rusya-bizim-en-sevdigimiz-ulkelerden-biri-1081409281.html
2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülkelerden biri
2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülkelerden biri
Sputnik Türkiye
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki federal bölge Sirius'ta düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları, halk arasında çok sevilen Katyuşa şarkısını... 06.03.2024, Sputnik Türkiye
2024-03-06T14:30+0300
2024-03-06T14:30+0300
2024-03-06T14:30+0300
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2024 dünya gençlik festivali
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Suriye'den gelen bir katılımcı, 'Rusya, bizim kendi vatanımızdan sonra en sevdiğimiz ikinci ülke. Sizinle birlikteyiz ve sizi seviyoruz' dedi.Zimbabve'li katılımcı ise Rusya ile ilgili olumlu izlenimlerini yurttaşlarıyla paylaşarak, 'İnsanlar, burada kaosun hakim olduğunu düşünüyor. Ama artık Rusya'da her şey yolunda olduğunu anladık ve buraya gelmek isteyenler kolay kolay yapabilir bunu' dedi.1-7 Mart tarihlerinde yapılan Festival'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor. Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı 275 kişi, Hindistan'ı 360 kişi, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20240301/dunya-genclik-festivali-2024-rusyanin-sirius-bolgesinde-basladi-1081267403.html
rusya
krasnodar
belarus
özbekistan
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arjantin
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2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülke
Sputnik Türkiye
2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülke
2024-03-06T14:30+0300
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dünya gençlik festivali
2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları: Rusya bizim en sevdiğimiz ülkelerden biri
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki federal bölge Sirius'ta düzenlenen 2024 Dünya Gençlik Festivali katılımcıları, halk arasında çok sevilen Katyuşa şarkısını söyleyip izlenimlerini paylaştı.
Suriye'den gelen bir katılımcı, 'Rusya, bizim kendi vatanımızdan sonra en sevdiğimiz ikinci ülke. Sizinle birlikteyiz ve sizi seviyoruz' dedi.
Zimbabve'li katılımcı ise Rusya ile ilgili olumlu izlenimlerini yurttaşlarıyla paylaşarak, 'İnsanlar, burada kaosun hakim olduğunu düşünüyor. Ama artık Rusya'da her şey yolunda olduğunu anladık ve buraya gelmek isteyenler kolay kolay yapabilir bunu' dedi.
1-7 Mart tarihlerinde yapılan Festival'e eğitim, bilim, uluslararası işbirliği, kültür, spor, işletme, medya ve diğer alanlardan 10 bini yabancı 20 bin genç lider katılıyor. Festivalde Belarus'u 630, Özbekistan'ı 200'den fazla, Tacikistan'ı 275 kişi, Hindistan'ı 360 kişi, Bangladeş'i 95 genç, Arjantin'i ise 100'e yakın katılımcı temsil ediyor.