https://sputniknews.com.tr/20240306/nulandin-istifa-kararinin-yankilari-suruyor-1081432854.html

Nuland’ın istifa kararının yankıları sürüyor

Nuland’ın istifa kararının yankıları sürüyor

Sputnik Türkiye

Kiev’deki Maydan olaylarında, Beyaz Saray'ın desteklediği darbe yanlılarına kurabiye dağıtmasıyla hafızalara kazınan ve ‘kurabiyeci’ olarak da anılan ABD... 06.03.2024, Sputnik Türkiye

2024-03-06T11:53+0300

2024-03-06T11:53+0300

2024-03-06T11:53+0300

ukrayna krizi

victoria nuland

kurabiye

maydan

maydan olayları

kiev

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darbe

abd

abd hegemonyası

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından yapılan açıklamada, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili ve Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gelecek günlerde görevinden ayrılacağı duyurulurken, bu karara Rusya’dan ilk tepki Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından verilmiş, ABD'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın ‘Rusya karşıtı’ politikasının başarısız olması nedeniyle görevden ayrılacağını dile getirmişti.Nuland döneminin sona ermesi, ABD'de de yankı bulurken, eski askeri istihbarat subayı Scott Ritter, gazeteci Danny Haiphong ile yaptığı söyleşide, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'ın Beyaz Saray'ın hareket tarzıyla radikal anlaşmazlıklar nedeniyle istifaya zorlandığını iddia etti.Ritter, “Açık konuşalım; Bu onun (Nuland) kendi iradesiyle aldığı bir karar değil. Başkan ve Dışişleri Bakanı'nın izlediği politikalarla artık uyumlu değil” ifadesini kullandı.Nuland’ın istifa etmesinin zorunlu olduğuna dikkat çeken Ritter, “Beyaz Saray'ın duruma göre değişen görüşlerine asla boyun eğmeyecek. İnançları çok güçlü ve Amerikan siyasetindeki statüsü çok yüksek. Dışişleri Bakan Yardımcısı, diğer şeylerin yanı sıra, Washington'un Rusya ile ilişkilerindeki mevcut ihtiyaçlarına uymayan bir retorik kullanıyor” dedi.Maydan Olayları ve ABD'nin rolüBaşkanlığa seçilen Joe Biden’ın, o dönemde Dışişleri Bakanlığı’nda Victoria Nuland’a görev vermesinin, Biden yönetimi sırasında anlamlı bir ABD-Rusya yakınlaşma ihtimalinin son derece zayıf olduğu yönündeki en net mesaj olduğu düşünülürken, Ukrayna politikasındaki yanlışların yol açtığı sonuçların dış politikada güç kullanımını savunan Nuland’ın ayağını kaydırdığı tahmin ediliyor.Kiev'de 2013 sonunda gerçekleşen Maydan protestolarına verdiği destekle ve bu desteğini protestocularla polislere kurabiye ve çörek dağıtarak 'göstermesiyle' akıllarda kalan ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, bu olaylar sırasında ‘Kiev’e yardım eden ABD’nin halka kurabiye dağıtan yüzü’ olarak hatırlanırken, darbenin organizatörü olarak da nitelendiriliyor.Nuland’ın son ‘Ukrayna açıklaması’Maydan olaylarının organizatörlerinden ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland, en son 31 Ocak’ta Kiev’i ziyaret etmiş, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "savaş alanında güzel sürprizler" sözü vermişti.ABD’ye dönüşünde Nuland, CNN'e verdiği demeçte, ABD'nin Ukrayna'ya tahsis ettiği mali yardımın büyük kısmının Amerikan ekonomisinde kaldığını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20240305/abd-disisleri-bakan-yardimcisi-vekili-ve-siyasi-isler-mustesari-nuland-gorevden-ayriliyor-1081406422.html

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victoria nuland, kurabiye, maydan, maydan olayları, kiev, ukrayna, darbe, abd, abd hegemonyası, abd dışişleri bakanlığı