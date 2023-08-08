https://sputniknews.com.tr/20230808/maydani-animsatan-zaharovadan-nulandin-nijer-ziyaretine-tepki-kievdeki-gibi-muz-rejimi-bulamaz-1074475485.html

'Maydan'ı anımsatan Zaharova'dan Nuland'ın Nijer ziyaretine tepki: Kiev'deki gibi muz rejimi bulamaz

'Maydan'ı anımsatan Zaharova'dan Nuland'ın Nijer ziyaretine tepki: Kiev'deki gibi muz rejimi bulamaz

Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Nuland'ın askeri darbe yaşanan Nijer'e yaptığı ziyarete tepki gösterdi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T14:45+0300

2023-08-08T14:45+0300

2023-08-08T14:45+0300

mariya zaharova

nijer

kiev

rusya

yaptırım

victoria nuland

ukrayna

ukrayna krizi

moskova

protesto

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın Nijer'de bazı cunta yetkilileriyle yaptığı görüşmeleri siyasetçinin 2013'te Kiev'deki temaslarına benzetti.Nuland'ın Ukrayna'da yaptıklarını Nijer'de de yapacağını düşündüğünü belirten Zaharova, "Bir naylon poşete kurabiye koyup karşısındakileri kandırabilecek mi? Kiev'deki gibi bir muz rejimini artık bulamaz" ifadelerini kullandı. Nuland, Nijer'i ziyaret ederek bazı cunta yetkilileriyle bir araya gelmişti. Ülkede bin askeri ve Afrika'daki en büyük ikinci İHA üssü bulunan ABD, henüz Nijer'deki gelişmeleri 'darbe' olarak tanımamıştı.Maydan protestolarına destek vermiştiDiğer yandan Nuland, Kiev'de 2013 sonunda gerçekleşen Maydan protestolarına verdiği destekle ve bu desteğini protestocularla polislere kurabiye ve çörek dağıtarak 'göstermesiyle' akıllarda kalmıştı. Maydan protestolarına açık destek veren Nuland, Rusya'ya yaptırım uygulanmasının en istekli destekçilerinden biri olarak dikkat çekmişti.

https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-disisleri-bakanligindan-nijere-ust-duzey-ziyaret-1074466134.html

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